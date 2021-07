Battlefield 2042 : le troisième mode avec les maps favorites des joueurs confirmé par DICE

Electronic Arts diffusait ce soir sa première vidéo pré-EA Play Live, Le futur des FPS, qui a permis de parler d'Apex Legends et Battlefield 2042 en compagnie du General Manager de DICE Oskar Gabrielson, de celui de Ripple Effect Studios Christian Grass, de son directeur général Vince Zampella et du directeur du Battle Royale Chad Grenier, aux côtés de la présentatrice Stella Chung. L'éditeur ne l'avait pas survendu, et pour cause, en dehors de palabres sur le passé et l'avenir de ces 2 productions, nous n'avons pas appris grand-chose.

L'équipe a cependant commencé à teaser ce qui sera montré pour Battlefield 2042 lors de l'EA Play Live du 22 juillet. Nous avions déjà vu son mode principal All-Out Warfare en action, alors ce sera comme prévu l'occasion d'en apprendre plus sur Hazard Zone, une expérience qui ne sera pas un Battle Royale, mais un mode de jeu en équipe sous tension.

C'est un mode de jeu en équipe à enjeux élevés avec beaucoup de tension. Ce n'est pas votre Battle Royale classique, c'est un mode vraiment contemporain. C'est aussi quelque chose auquel l'équipe pense depuis de nombreuses années. Il a des composants vraiment spéciaux, et il s'appuie vraiment sur les super pouvoirs de Battlefield et de DICE en même temps.

Les rumeurs veulent que ce mode en particulier soit free-to-play, mais le sujet n'a pas encore été évoqué. En tout cas, une partie de ces bruits de couloirs a été confirmée, car le troisième mode de Battlefield 2042 a été décrit par Christian Grass comme tourné autour des cartes préférées des fans de la série.

Je ne peux pas en dire beaucoup, mais ce que je peux dire, c'est que l'un des éléments de cette expérience que nous créons est que nous rajoutons certaines des cartes préférées des fans dans Battlefield 2042. Mais l'ensemble de l'expérience, vous devez attendre un peu plus longtemps avant de révéler ce que c'est.

Cela corrobore l'idée d'un Battlefield Hub mélangeant le meilleur des maps et des armes de la saga, parfois même de manière anachronique, pour des parties aussi classiques qu'efficaces. Le voile sera probablement levé sur tout cela dans 2 semaines, mais d'ici là, vous pouvez précommander votre exemplaire de Battlefield 2042 pour 69,99 € à la Fnac, lui dont la date de sortie est fixée au 22 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.

