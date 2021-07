Ripple Effect Studios : DICE LA change encore de nom, un nouveau projet secret en développement

Dreamworks Interactive, EA Los Angeles après son rachat et sa fusion avec EA Pacific et Westwood Studios, Danger Close Games et dernièrement DICE LA : l'équipe à l'origine de Medal of Honor et plusieurs de ses suites sera passée par bien des identités depuis sa fondation en 1995. Elle a encore changé d'axe l'année dernière avec l'arrivée de Vince Zampella de Respawn Entertainment en tant que directeur général, sous le directeur Christian Grass, et participe actuellement au développement de Battlefield 2042, après avoir aidé sur Star Wars Battlefront.

Le projet était déjà en 2020 de renommer le studio, et c'est ce que fait aujourd'hui officiellement Electronic Arts. Oubliez DICE LA, voici Ripple Effect Studios ! EA en profite pour glisser que l'entreprise « commence le développement d'un projet qui n'a pas encore été annoncé », en parallèle de Battlefield 2042.

« Chez Ripple Effects Studios, l'accent est mis sur l'innovation et la qualité pour chaque projet, car même une petite idée peut changer le monde. C'est ce qui définit le nouveau nom du studio », explique Christian Grass, DG de Ripple Effect Studios. « Nous sommes très fiers de notre travail, et DICE LA et l'équipe de DICE feront partie de notre ADN pour toujours. Mais au cours des huit dernières années, nous avons développé notre propre culture et notre propre façon de faire les choses. Nous avons hâte de nous tourner vers l'avenir, d'agrandir l'équipe et d'établir notre propre identité. » « Le studio a une excellente réputation et souhaite devenir un nouvel acteur phare en matière de développement de jeux de grande qualité », déclare Vince Zampella, fondateur de Respawn Entertainment. « Avec la création d'un nouveau campus à Los Angeles et des postes en télétravail, c'est le moment idéal pour nous rejoindre. »

L'éditeur précise que les deux hommes participeront à Le futur des FPS, une conférence en amont de l'EA Play Live où l'avenir de Battlefield 2042 et Apex Legends sera évoqué, et qui se tiendra ce 8 juillet à 19h00. Le jeu de tir multijoueur futuriste peut d'ailleurs être précommandé pour 74,99 € sur Amazon.fr.