DICE Los Angeles : Vince Zampella de Respawn reprend la direction, un nouveau nom et un jeu inédit en ligne de mire

Il va y avoir du changement du côté de deux gros studios californiens d'Electronic Arts. Dans une interview réalisée avec le Los Angeles Times, Vince Zampella, co-directeur de Respawn Entertainment, à qui nous devons Titanfall, Apex Legends et Star Wars Jedi: Fallen Order, vient d'annoncer qu'il allait désormais diriger DICE Los Angeles.

Créé en 1995 sous le nom de DreamWorks Interactive, ce studio est connu pour être à l'origine de la série Medal of Honor ou des Le Seigneur des anneaux : La Bataille pour la Terre du Milieu. Renommé EA Los Angeles puis Danger Close Games, il était depuis quelque temps devenu une simple antenne des Suédois de DICE, avait qui il avait collaboré sur Battlefield 4 et Star Wars Battlefront sous le nom de DICE Los Angeles. En 2020, les choses vont encore changer, car Vince Zampella va délaisser en partie la tête de Respawn à Encino pour diriger ce studio, qui devrait au passage encore changer d'identité, et développer son propre projet.

« Nous allons probablement le renommer », a déclaré Zampella. « Nous voulons lui donner une nouvelle image. Nous voulons que les gens se disent : « C'est un endroit vers lequel nous pouvons aller et créer de nouveaux contenus ». Je pense qu'ils ont en quelque sorte désormais l'image qu'ils sont le studio de soutien pour DICE Stockholm. Je pense que le rebranding est important pour montrer aux gens : « Hey ! Venez travailler ici ». Nous allons faire des choses incroyables. » «Je pense que sous la direction de Vince, on s'attend à ce qu'ils travaillent et créent eux-mêmes un jeu », ajoute Laura Miele, directrice des studios d'Electronic Arts. « Et je crois sincèrement qu'il va aider à les guider de manière créative. Il va les aider à renforcer et à développer leurs talents et leur équipe. Je pense que nous allons avoir un studio vraiment solide à Los Angeles. Ils peuvent passer d'une équipe d'assistance à un studio entièrement autonome pour créer une nouvelle expérience de jeu ».

L'opération est encore à ses débuts, il se pourrait ainsi que nous devions attendre encore quelques années avant de savoir de quoi l'avenir de DICE Los Angeles sera fait. Du côté de Respawn Entertainment, Vince Zampella ne quitte pas totalement le navire et aura visiblement toujours un regard sur l'évolution des projets. L'équipe créative sera là-bas menée par Stig Asmussen, directeur de Star Wars Jedi: Fallen Order qui s'occupera de la branche des jeux « narratifs », Chad Grenier, superviseur sur Apex Legends, et Peter Hirschmann, chef sur Medal of Honor: Above and Beyond.

