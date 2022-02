EA Games admet l'échec de Battlefield 2042, le studio sauvé par Apex Legends

C'est au tour d'Electronic Arts de dévoiler son dernier bilan financier, et il est positif. EA Games enregistre des revenus nets de 7,2 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, soit une hausse de 22 % par rapport à l'année dernière, et avec un troisième trimestre record en prime. Et surtout, 540 millions de joueurs uniques ont joué à ses titres, avec plus de 180 millions d'utilisateurs mensuels.

EA Games peut surtout se reposer sur Apex Legends, son Battle Royale à succès qui enregistre une hausse de joueurs de 30 % par rapport à l'année dernière. De quoi compenser l'échec de Battlefield 2042, car oui, le CEO Andrew Wilson admet que « le jeu n'a pas atteint leurs attentes ». Il tente d'expliquer que l'équipe de développement a voulu innover sur plusieurs terrains différents (grandes cartes, nouveaux modes de jeux, nouvelles mécaniques de gameplay, etc.), mais les bugs ont entaché l'expérience. EA Games a pourtant lancé Battlefield 2042 dans un état qu'il jugeait suffisamment stable et il ne s'attendait pas à ce que les joueurs rencontrent autant de problèmes de performances et de stabilité. Blake Jorgensen, COO d'Electronic Arts, parle quant à lui d'une « déception ».

Quoi qu'il en soit, le studio réitère sa volonté de sauver Battlefield 2042, des mises à jour ont déjà été publiées, et d'autres vont venir. Les développeurs ont récemment repoussé le lancement de la Saison 1 pour se concentrer sur la correction de ces problèmes majeurs, espérons que cela suffise pour renverser la vapeur. Vous pouvez retrouver le jeu à 34,79 € sur Amazon.