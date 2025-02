Farming Simulator 25 : un nouveau gros chiffre de ventes et des avis très positifs

GIANTS Software a lancé en novembre dernier Farming Simulator 25, son nouveau jeu de simulation agricole. Un titre qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en une semaine, un record pour la franchise, qui comptait alors plus de 40 millions de copies écoulées. Mais le jeu a continué de séduire des joueurs.

Cette semaine, GIANTS Software annonce que Farming Simulator 25 compte plus de trois millions d'exemplaires vendus. Le studio indépendant publie pour l'occasion une nouvelle bande-annonce, mettant en avant les avis très positifs de la presse spécialisée et des créateurs de contenu, sur fond de gameplay et de musique relaxants. Boris Stefan, directeur commercial et responsable de l'édition chez GIANTS Software, rajoute :

Trois millions d'agriculteurs virtuels déjà, c'est incroyable ! La croissance continue de Farming Simulator et l'engagement unique de sa communauté témoignent d'une passion partagée entre les joueurs et nous, plus forte que jamais. Nous sommes plus enthousiastes que jamais pour la suite. Et sans trop en dire, de nombreuses surprises arrivent très bientôt !

Le développeur va continuer de s'occuper de FS25 avec des mises à jour de contenu gratuites, rajoutant notamment de nouvelles machines, le Precision Farming Pack pour mieux gérer les sols ou encore des cartes emblématiques remastérisées, sans oublier les packs et l'extension du Year 1 Season Pass. Vous pouvez acheter Farming Simulator 25 à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

