Farming Simulator 25 : un célèbre constructeur bientôt rajouté avec le pack Plains & Prairies

GIANTS Software continue de se frotter les mains, Farming Simulator 25 s'est vendu à plus de trois millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles de dernière génération. Le jeu de simulation agricole est un carton et les joueurs vont prochainement pouvoir craquer pour un nouveau pack rajoutant du contenu additionnel.

Les développeurs dévoilent aujourd'hui le pack Plains & Prairies, qui introduira la marque Ford, inédite dans la franchise Farming Simulator. Le constructeur américain ne produit pas que des voitures, les joueurs pourront ainsi grimper à bord du tracteur Ford 976. Le pack rajoutera également le Versatile 1080 « Big Roy » ainsi que les pulvérisateurs pneumatiques Fendt Rogator 900 et Salford Independent Series 1260. Ces derniers permettront de distribuer de l'engrais solide, mais aussi de remorquer des citernes comme l'énorme GEA STR 447.

La date de sortie du pack Plains & Prairies est fixée au 5 juin 2025 dans Farming Simulator 25. Le DLC sera évidemment inclus dans le Year 1 Season Pass, qui donnera l'accès à deux autres packs et une extension majeure. FS25 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.