Epic Games Store : Runbow et The Drone Racing League Simulator gratuits cette semaine, 2 jeux en Enfer avec du heavy metal offerts ensuite

Ce sont comme prévu deux titres bien différents qui seront offerts cette semaine sur l'Epic Games Store. Vous avez jusqu'au 6 octobre pour récupérer le jeu de plateforme multijoueur Runbow et le jeu de course avec des drones Drone Racing League Simulator sur la boutique.

Pour les résumés officiels et liens de téléchargement, ça se passe ci-dessous.

Runbow

Avec des tas de modes compétitifs pouvant accueillir jusqu'à 9 joueurs -localement et en ligne- et un mode Aventure solo génial, Runbow est le jeu de plateforme démentiel basé sur les couleurs que vous attendiez.

Le monde de Runbow change à chaque glissement d'arrière-plan ; vous devrez donc rester vigilant(e) tandis que plateformes et obstacles disparaîtront -- si un élément n'est pas visible, il n'existe pas. L'action rythmée, frénétique et incroyablement divertissante de Runbow peut accueillir jusqu'à 9 joueurs, avec plein de modes et de contenu qui vous pousseront à revenir encore et encore.

Drone Racing League Simulator

Découvrez ce que l'on ressent dans le cockpit des drones les plus rapides ! Le DRL Simulator repoussera les limites de vos capacités de course de drones et vous préparera à voler dans la vraie vie. Explorez des lieux légendaires et de nouveaux mondes. Battez-vous avec vos amis jusqu'à la ligne d'arrivée. Rentrez dans vos adversaires sans détruire votre drone et bien sûr sans vous ruiner. Maîtrisez ce jeu et ayez une chance de devenir pilote professionnel en participant à la Drone Racing League !