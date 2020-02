Epic Games Store : Pandemic ne sera pas offert la semaine prochaine

Chaque semaine, l'Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux, et c'est actuellement Farming Simulator 19 qui est gratuit pendant quelques jours. Le studio dévoile toujours ses plans en avance, et la semaine prochaine auraient dû être offerts Carcassonne, Ticket to Ride et Pandemic, édités par Asmodee Digital.

Sauf qu'Epic Games vient d'annoncer que Pandemic ne sera pas gratuit sur sa plateforme la semaine prochaine. Sans donner de réelle raison, le studio explique que le jeu sera offert à une date ultérieure, mais que les joueurs devront se contenter de Carcassonne et Ticket to Ride dans les prochains jours. D'ailleurs, la page du jeu n'est plus accessible sur l'Epic Games Store.

Pour rappel, Pandemic est un jeu où le joueur contrôle une équipe de chercheurs en médecine devant arrêter la propagation de maladies mortelles pouvant détruire l'humanité. Un scénario fictif qui fait sans doute un peu trop écho à l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement, et qui a fait 427 morts à l'heure actuelle. De son côté, Plague Inc. cartonne en Chine.