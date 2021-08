Focus Home Interactive rachète Dotemu pour une sacrée somme

En quelques années, le studio français Dotemu s'est imposé comme une référence pour les amateurs de retrogaming, développant des jeux comme Streets of Rage 4, Windjammers 2 et éditant un tas d'autres titres, dont le très attendu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge.

Et ça, ça intéresse évidemment d'autres studios, dont Focus Home Interactive, qui vient d'annoncer le rachat de Dotemu, à hauteur de 77,5 % du capital. L'éditeur a déjà lâché 38 millions d'euros et promet 15 millions d'euros supplémentaires sous conditions. L'objectif de l'éditeur, lui aussi français, est « d'élargir son offre et sa ligne éditoriale » en apportant son savoir-faire en matière de jeux AA à Dotemu, tout en le laissant éditer et produire des jeux rétro comme avant. Mais le développeur va désormais pouvoir rêver de projets « encore plus ambitieux » grâce au souvient de Focus Home Interactive. L'éditeur se met au passage dans la poche « des capacités techniques de développement de jeux indépendants » ainsi que le label The Arcade Crew de Dotemu, produisant des jeux comme The Last Spell, Dark Devotion et Young Souls. Focus rappelle que Dotemu compte une trentaine d'employés, avec un chiffre d'affaires de 14,6 millions d'euros en 2020.

Christophe Nobileau, président du directoire de Focus Home Interactive, commente :

L’arrivée de Dotemu marque une étape clé dans l’accélération de la croissance du Groupe et la diversification de nos savoir-faire. En enrichissant notre ligne éditoriale, nous nous ouvrons à un nouveau secteur en très forte croissance. Nous sommes ravis d'accueillir dans le Groupe Focus des talents tels que Cyrille Imbert et ses équipes qui ont su rendre attractif et donner une nouvelle vie à des jeux pour des millions de joueurs à travers le monde. Cette opération marque une nouvelle étape pour le Groupe Focus. Après l’intégration des studios Deck13 et Streum On, nous continuons activement à rechercher d’autres sociétés à fort potentiel pour accélérer notre développement et élargir notre offre.

Cyrille Imbert, président de Dotemu, rajoute :

Rejoindre le Groupe Focus Home Interactive s’est présenté comme un choix évident pour Dotemu. Nous partageons la même passion pour les jeux vidéo, la volonté constante de s’améliorer, ainsi que les mêmes valeurs de respect et de bienveillance envers nos équipes et partenaires. Tout en poursuivant ses activités, cette nouvelle collaboration va permettre à Dotemu de pouvoir bénéficier du savoir-faire indéniable des équipes de Focus Home Interactive pour la production de titres AA et ainsi lancer la production de futurs remakes ou suites sur des licences de premières générations de consoles 3D (les jeux du début des années 2000). Tout en conservant l’indépendance éditoriale et stratégique qui a fait son succès, Dotemu pourra donner encore plus d’ambition à ses projets et se donner les moyens d’élargir la gamme de services proposés aux studios afin de garantir le succès de leur production sur le label rétro, mais aussi sur le label de publishing ‘The Arcade Crew’. Dotemu se positionne ainsi idéalement pour atteindre son ambitieux plan de croissance de tripler son chiffre d’affaires à moyen terme. Ma mission sera aussi de partager le savoir-faire de Dotemu aux équipes de Focus Home Interactive, de sélectionner et convaincre des équipes talentueuses de rejoindre le Groupe afin de construire, ensemble, un acteur incontournable du jeu vidéo à l’échelle mondiale.

Ce rachat semble donc être une opportunité pour les deux studios, nous attendons maintenant avec impatience de voir les premiers jeux AA de Dotemu ! Vous pouvez retrouver Streets of Rage 4 à 34,98 € sur Amazon dans son Anniversary Edition.