Focus Home Interactive rachète Deck13 Interactive (The Surge, Lords of the Fallen)

Deck13 Interactive existe depuis 2001, et nous lui devons de beaux succès comme la série des Ankh, les The Surge ou encore Lords of the Fallen (vendu à petit prix sur Amazon). L'équipe basée à Francfort-sur-le-Main en Allemagne préparait encore récemment un Lords of the Fallen 2, mais son développement a été cédé à Defiant Games puis aux partenaires de l'éditeur CI Games suite à de nombreux déboires en interne.

Surprise, le studio de 60 personnes va connaître un gros changement pour les prochaines années ! Il vient en effet d'être racheté par le Français Focus Home Interactive, éditeur des The Surge, pour un montant de 7,1 millions d'euros (dont 6,5 millions d'euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d'euros en actions auto-détenues par la société) assorti d’un plan d'incitation à long terme pour les dirigeants. L'opération a été effectuée aujourd'hui, alors que 100 % des actions appartiennent désormais à Focus.

Jürgen Goeldner, Président du Directoire, déclare : « Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes de Deck13 et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs ambitieux. Cette acquisition marque une étape importante dans notre histoire de croissance et renforcera notre modèle économique. Cette acquisition sera financée grâce au tirage d'une partie du nouveau financement bancaire de 46 millions d'euros qui alimentera également nos autres développements futurs ». Jan Klose, Directeur exécutif et cofondateur de Deck13, ajoute : « Je suis ravi d'annoncer que Deck13 fait désormais partie de Focus Home Interactive. Nos groupes ont travaillé depuis 2011 avec succès à développer des marques primées comme The Surge. Nous sommes impatients de pouvoir bénéficier de l'incroyable capacité de Focus Home Interactive pour développer de nouveaux succès ».

Reste maintenant à voir comment évoluera Deck13 Interactive suite à ce changement, et quels projets il sortira avec ce nouveau partenaire privilégié.

