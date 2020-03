Lords of the Fallen 2 : CI Games donne des nouvelles rassurantes, des versions PS5 et Xbox Series X confirmées

Dans le même entretien avec Strefa Inwestorów lors duquel Sniper Ghost Warrior Contracts 2 a été officialisé, Marek Tymiński a aussi donné des nouvelles encourageantes sur le développement de l'autre projet majeur de CI Games. Lords of the Fallen 2 a été officialisé peu après le lancement du premier volet en 2014, mais a connu de nombreux déboires suite à des différents avec Deck13 Interactive, qui a d'ailleurs quitté le navire pour laisser la place à Defiant Studios, lui même évincé en 2019 pour privilégier un développement en interne.

Malgré tout, le projet avance bien, et ce grâce à une restructuration de la stratégie et des effectifs, en faisant appel à des développeurs de CI Games et des partenaires externes sur quelques morceaux choisis.

Les travaux sur Lords of the Fallen 2 avancent. Des développeurs internationaux expérimentés ont été nommés directeurs de projet et de création. Nous avons déjà développé une vision modernisée du jeu, basée sur ce qui a déjà été fait auparavant. Nous recrutons actuellement sur trois sites à la fois, dont Varsovie, où nos projets sont ou seront bientôt. Finalement, nous avons décidé de développer et de construire notre propre équipe, en ne donnant aux sous-traitants que des parties du développement. Nous commençons tout juste la coopération avec les premiers partenaires. Lords of the Fallen 2 sera créé dans un modèle de production similaire à celui de Sniper GW Contracts. Le titre est préparé principalement pour la nouvelle génération de consoles ainsi que la plateforme PC.

Pas de date de sortie en vue, mais une nouvelle intéressante : Lords of the Fallen 2 est prévu « principalement pour la nouvelle génération de consoles ainsi que la plateforme PC ». Il verra donc le jour sur PS5 et Xbox Series X, tandis que ses versions PS4 et Xbox One ne sont plus si certaines que ça. Reste désormais à savoir à quoi ressemblera cette suite après tant d'années de travaux.