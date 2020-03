Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : une suite avec une grande nouveauté confirmée

Sniper Ghost Warrior Contracts réinventait les codes de la licence en nous invitant à visiter des régions ouvertes avec différents objectifs à réaliser avec notre fusil à lunette. Le jeu est sorti en fin d'année, et a été correctement apprécié par la presse internationale et les joueurs, mais ses chiffres de vente sont encore inconnus.

CI Games est visiblement satisfait de l'accueil reçu par le projet, car il a déjà lancé le développement d'une suite, intitulée Sniper Ghost Warrior Contracts 2. La nouvelle a été confiée au site polonais Strefa Inwestorów par le président Marek Tymiński, sans trop de promesses sur le contenu ou les nouveautés pour le moment, mais avec une sortie qui pourrait survenir dès 2020.

Le travail sur Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bat son plein. Il est trop tôt pour donner la date de sortie du jeu, mais je n'exclus pas qu'elle ait lieu cette année. L'équipe qui crée la série est composée de personnes expérimentées, donc le travail sur la suite est beaucoup plus prévisible, il est plus facile de planifier et de réagir régulièrement si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Nous préparons une grande nouvelle fonctionnalité du jeu qui devrait encourager l'achat du nouvel épisode par les fans de la série et des nouveaux joueurs. Nous introduirons également de nombreuses autres améliorations par rapport à l'épisode précédent. Ce sera une toute nouvelle histoire dans une autre région du monde. Le jeu arrivera sur consoles et PC, et son budget de production sera inférieur au précédent. Avec des sorties de jeu régulières pour la série, nous pourrons également réduire partiellement les dépenses de marketing.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 aura donc droit à une nouveauté importante niveau gameplay, et à un changement radical en termes de cadre, loin des environnements de la Sibérie. Il devrait arriver très vite sur PC et consoles : PS4 et Xbox One seront sûrement concernées, et pourquoi pas les futures PS5 et Xbox Series X.