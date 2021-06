Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : la version PS5 enfin datée

Source: Just for Games

Source: Just for Games

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est sorti au début du mois sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. Oui, il manque la version PS5 à l'appel, CI Games avait annoncé son report en indiquant avoir rencontré « des soucis techniques non prévisibles ». Aujourd'hui, nous avons une date de sortie pour cette version.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sera donc disponible le 24 août 2021 sur PlayStation 5. Cette version bénéficiera du support des gâchettes adaptatives de la manette DualSense pour des sensations uniques avec chaque arme, de temps de chargement réduits avec le SSD, de textures et visuels améliorés et surtout de modes Performance (2K à 60 fps) ou Résolution (4K à 30 fps). Tobias Heussner de CI Games commente :

Nous sommes ravis de l'accueil réservé par les fans jusqu'à présent et nous avons hâte que les joueurs PS5 découvrent Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Avec la fonctionnalité de gâchette adaptative, des textures et des visuels améliorés, et des temps de chargement SSD plus rapides, il y a beaucoup de bonnes choses qui vous attendent à l'approche du lancement de la version PS5.

Bien évidemment, les possesseurs de la version PS4 de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 pourront profiter gratuitement de ces améliorations sur PS5 avec une mise à jour gratuite, et les développeurs rappellent qu'ils offriront à tout le monde le premier DLC, rajoutant de nouvelles zones ainsi que des missions et contrats inédits. Vous pouvez acheter le jeu à 27,90 € sur Amazon.