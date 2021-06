Sniper Ghost Warrior Contracts 2 : des morts en musique dans la bande-annonce de lancement

Après plusieurs reports, c'est aujourd'hui que sort Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sur ordinateurs et consoles de salon. Le jeu de tir à la première personne, toujours développé par CI Games, met en scène Raven, un tireur d'élite qui se rend cette fois au Moyen-Orient sur plusieurs cartes de type bac à sable.

Eh oui, CI Games propose cinq terrains de jeu avec des zones variées et interactives, mais le développeur met également l'accès sur l'authenticité des armes et accessoires équipés par Raven, la rejouabilité des missions, l'IA améliorée et la possibilité d'effectuer des tirs à plus de 1 000 mètres de distance. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sort également sur les consoles de nouvelle génération (maintenant sur Xbox Series X|S, plus tard sur PS5) avec une image en 4K et des temps de chargement réduits.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est donc disponible dès maintenant sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, la mise à jour sera gratuite sur PlayStation 5 et tous les joueurs bénéficieront pour rappel du premier contenu additionnel gratuitement, signe d'excuses de CI Games après les multiples reports et l'ultime délai de la version PS5. Sinon, le studio propose déjà un DLC conçu avec le streameur shroud, rajoutant un fusil de précision et une skin d'arme. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 est vendu 36,49 € sur Amazon.