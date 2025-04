Lords of the Fallen : une version 2.0 imminente et un point sur la rentabilité

Après un premier Lords of the Fallen développé en collaboration avec Deck13 et qui s'est avéré être très moyen, CI Games a voulu retenter le coup en confiant à son studio interne Hexworks la production d'un nouveau jeu, également appelé Lords of the Fallen. Un Action-RPG Souls-like qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en 10 jours, mais voilà que le studio polonais dévoile une étonnante information.

Selon Marek Tyminski, CEO de CI Games, Lords of the Fallen n'est toujours pas rentable, 18 mois après son lancement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il faut dire que le titre a bénéficié d'un budget considérable pour le studio, Lords of the Fallen a coûté 66,6 millions de dollars, que ce soit pour le développement, le marketing et la production des copies physiques. Les bonnes ventes au lancement n'ont pas suffi à rembourser tout cela.

Pourtant, CI Games a déjà annoncé le développement d'un nouveau Lords of the Fallen, qui sera cette fois exclusif à l'Epic Games Store sur PC, sans doute un moyen de s'assurer des revenus fixes et immédiats de la part de la plateforme. CI Games a également fait parler de lui en annonçant haut et fort qu'il refusait d'inclure des éléments DEI (Diversité, Équité et Inclusion) dans ses jeux, le studio évoquait alors des « agendas sociaux et politiques », mais final, CI Games veut surtout proposer un jeu grand public. Il faut dire que le succès commercial d'Elden Ring (28,6 millions de ventes) fait rêver, le Souls-like n'est plus un genre réservé à une niche de joueurs.

Avant de passer à la suite, Lords of the Fallen pourrait encore séduire quelques joueurs. Bien que CI Games et Hexworks aient publié la mise à jour 1.5 (Master of Fate) il y a un an, Marek Tyminski annonce qu'une version 2.0 de Lords of the Fallen sera publiée ce jeudi 17 avril 2025. Une mise à jour gratuite avec « une grosse surprise en coopération », de quoi intriguer les joueurs. En attendant d'en apprendre davantage demain, vous pouvez acheter le jeu à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.