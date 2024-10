Lords of the Fallen 2 : premières infos pour la suite de l'Action-RPG Souls-like

CI Games et son studio de développement Hexworks ont lancé l'année dernier Lords of the Fallen, reboot du jeu de rôle et d'action Souls-like de 2014, qui fait heureusement tout mieux que l'original. Un excellent titre pour les joueurs qui connaissent les productions de FromSoftware par cœur, les ventes ont été bonnes et CI Games va évidemment produire une suite.

Dans un document publié lors de son bilan financier et évoquant sa stratégie pour les années à venir, CI Games mentionne Project III, le prochain volet de la franchise Lords of the Fallen. Le titre sera conçu à l'aide de l'Unreal Engine 5, avec un « investissement majeur » de la part d'Epic Games pour l'exclusivité PC. L'information avait déjà été dévoilée dès cet été. Le studio évoque également « un attrait et une accessibilité accrus pour les publics existants et plus larges », un gameplay amélioré, davantage d'options de modes de jeu, une narration et un style artistique plus commerciaux et « des valeurs de production élevées ». En plus d'une campagne solo, nous aurons droit à de la coopération avec une progression partagée.

CI Games devrait présenter ce Lords of the Fallen 2 en 2025, mettre le paquet niveau promotion et le sortir en 2026, si tout se passe bien. Au passage, le document mentionne également le prochain Sniper: Ghost Warrior, avec des mécaniques de survie et attendu en 2027, ainsi qu'un Project H par Hexworks et Underdog Studio, un Action-RPG de fantasy qui n'arrivera pas avant 2028. Les informations sont ici plus maigres, mais tous les titres tourneront sous l'Unreal Engine 5.

