Lords of the Fallen : les tests sont là, enfin le successeur des Dark Souls ?

En 2014, CI Games et Deck13 accouchaient de Lords of the Fallen, un jeu de rôle et d'action dans un univers de dark fantasy, qui tentait de reprendre la recette des Dark Souls de FromSoftware sans jamais réussi à l'égaler, ni même à l'approcher. Une déception pour beaucoup, mais l'éditeur a confié le développement d'une suite qui fait également office de reboot à un studio interne, Hexworks.

Lords of the Fallen, version 2023, débarque aujourd'hui, et les notes de la presse anglophones sont tombées peu avant. Que les fans de Souls-like se rassurent, cette mouture est bien plus qualitative, les notes sont globalement bonnes, même si certaines rédactions ont moins aimé. Les testeurs ont apprécié l'univers du jeu, sa mécanique des deux mondes et certains boss vraiment impressionnants et amusants à affronter. Il faut quand même compter sur un level design pas toujours réussi, et des problèmes de stabilité.

Vous pouvez retrouver Lords of the Fallen sur à 50,99 € sur PC chez Gamesplanet ou sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S via notre guide d'achat : BON PLAN sur Lords of the Fallen : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)