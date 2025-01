CI Games (Lords of the Fallen) dit non à la DEI

CI Games a été fondé en 2002, pas mal de joueurs connaissent son nom, mais le studio a mis un temps fou à briller. Il est surtout réputé pour les jeux de tir et d'infiltration Sniper: Ghost Warrior et pour avoir édité Lords of the Fallen, un très moyen Souls-like codéveloppé avec Deck13. Mais le studio polonais a remis ça en 2023 avec Lords of the Fallen (oui, c'est le même nom), un Action-RPG heureusement meilleur, même s'il n'égale jamais les jeux de FromSoftware. Un titre développé par son studio interne HexWorks et qui s'est vendu à un million d'exemplaires en 10 jours. Suffisamment pour lancer la production d'une suite.

Si CI Games fait parler de lui cette semaine, ce n'est pas grâce à Lords of the Fallen 2, mais bien à cause d'une déclaration faite lors d'une discussion avec les investisseurs. Lors de cet échange, les investisseurs ont voulu avoir des informations rassurantes quant aux Project III (la suite de Lords of the Fallen), Project SGW Evolved (le prochain Sniper: Ghost Warrior) et Project H (un Action-RPG dans une licence inédite par Underdog Studio, un autre studio interne). Mais voilà qu'un invité a posé la question qui fâche : « Quelle est votre position sur la DEI dans les jeux vidéo ? ».

Pour rappel, DEI est un acronyme pour Diversité, Équité et Inclusion, il s'agit d'inclure des personnages, souvent issus de minorités, dans les jeux vidéo afin d'avoir un casting plus représentatif du monde réel. Cela concerne également le recrutement de développeurs, artistes et concepteurs, pour mettre tous les candidats sur un pied d'égalité. Mais une partie bruyante de la communauté gaming y voit l'influence d'acteurs externes au milieu du jeu vidéo pour modifier le contenu afin qu'il aille dans leur sens en rendant les jeux vidéo politiques. Dès lors, ces joueurs ont pointé du doigt les échecs de titres comme Concord ou Suicide Squad: Kill the Justice League, car proposant un casting inclusif, sans mentionner le fait que les mécaniques de gameplay et le contenu étaient loin des attentes des joueurs et que des jeux inclusifs comme Baldur's Gate 3 et Cyberpunk 2077 ont cartonné. Pour en revenir à la question posée par l'investisseur, voici la réponse de Ryan Hill, directeur du marketing chez CI Games :

Nous restons déterminés à produire des jeux vidéo centrés sur le joueur, qui privilégient une excellente expérience utilisateur avec des thèmes et des personnages convaincants créés spécifiquement pour le public cible et les publics adjacents. Bien que certains jeux vidéo aient récemment saisi l'occasion d'intégrer des agendas sociaux ou politiques dans leurs expériences, il est clair que de nombreux joueurs n'apprécient pas cela et, par conséquent, nous avons vu un certain nombre de sorties de grande envergure sous-performer commercialement au cours de la seule dernière année. Nos jeux seront toujours développés pour maximiser le plaisir du joueur et le succès commercial, et en tant que tel, nous n'intégrerons aucune agence sociale ou politique dans ces expériences à l'avenir, ayant observé le risque élevé que cela peut présenter.

Malheureusement, Ryan Hill n'explique pas ce qu'il entend par « agendas sociaux ou politiques », laissant les joueurs dans le flou. Si la première partie de la réponse a de quoi satisfaire tout le monde (faire un jeu bien travaillé et pour le plus grand nombre de joueurs, c'est une bonne chose), le reste a fait grincer quelques dents, sauf dans la communauté qui pointe du doigt la DEI. Sur X/Twitter, évidemment, le CEO de CI Games, Marek Tyminski, a ainsi retweeté un compte douteux relayant ce discours en confirmant la déclaration de Ryan Hill : « Exactement. Non, nous ne le ferons pas ». Il va plus loin dans un second message :

Pour répondre à certaines de vos questions, nous sommes un développeur qui place le joueur au cœur de ses préoccupations. Cela signifie que nous accordons la priorité aux souhaits de notre communauté et de notre public pour créer les expériences de jeu auxquelles ils souhaitent jouer, comme en témoignent les plus de 40 mises à jour que nous avons apportées à Lords of the Fallen, dont beaucoup répondent directement aux commentaires des joueurs. Nous savons que l'immersion et l'évasion sont l'une des principales raisons pour lesquelles les gens jouent aux jeux vidéo, en particulier aux RPG, et nous n'intégrerons donc pas d'éléments dans l'expérience qui pourraient briser cela, y compris des agendas sociaux et politiques qui ne correspondent pas aux mondes que nous créons.

Là encore, il est question d'« agendas sociaux et politiques », mais aussi de mettre l'accent sur le joueur et le divertissement pur, sans faire de politique. Ce qui semble se dégager du discours des deux hommes, c'est que CI Games ne se forcera pas à inclure certains éléments dans ses productions pour satisfaire un certain public, des éléments qui iraient à l'encore du plaisir de jeu. Reste à savoir si la majorité des joueurs l'entendra de cette oreille.

En parlant de « sorties de grande envergure sous-performer commercialement », Ryan Hill évoque d'ailleurs plus loin le cas de Lords of the Fallen. Oui, les ventes ont été très bonnes au lancement, mais bien moins après, un investisseur lui rappelle que Lies of P et Stellar Blade se sont bien mieux vendus. Le directeur du marketing déclare ainsi :

Nous savons que la campagne marketing de Lords of the Fallen a suscité un engouement considérable, d'après les indicateurs marketing clés ainsi que les listes de souhaits des plateformes. Malheureusement, les ventes du premier jour ont été entravées par des problèmes de performances qui ont fait chuter considérablement les scores des utilisateurs, ce qui a eu un impact direct sur la conversion des ventes en cours. Nous avons publié un nombre considérable de mises à jour pour résoudre ces problèmes et le jeu est dans un bien meilleur état aujourd'hui. La sortie de LOTF 23 a également fourni des enseignements importants qui éclaireront toutes les versions futures. Project 3 répondra à tous les commentaires des principaux joueurs, offrant une expérience qui privilégie la qualité à la quantité.

Avec ces déclarations, CI Games se met une minorité bruyante dans la poche, mais le plus dur reste à faire : sortir un vrai bon jeu vidéo qui séduira tout le monde. Lords of the Fallen 2 sera-t-il l'heureux élu ? En attendant d'en savoir davantage sur cette suite, vous pouvez acheter Lords of the Fallen à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.