Lords of the Fallen 2 : « le plus grand projet » de CI Games, un logo partagé

Très imparfait, Lords of the Fallen a quand même attiré de nombreux joueurs à sa sortie en 2014, le jeu de rôle orienté action de Deck 13 et CI Games compte en effet trois millions d'exemplaires vendus et va avoir droit à une suite, officialisée là encore en 2014, mais absente des radars jusqu'en 2018, avec un développement assuré par Hexworks, fondé par CI Games pour l'occasion.

En attendant la sortie de Lords of the Fallen 2, CI Games dévoile aujourd'hui un logo, à admirer ci-dessus, et le studio promet de belles choses, comme l'a annoncé le PDG Marek Tymiński :

Lords of the Fallen 2 est notre plus grand projet par rapport à l'ensemble des jeux de CI Games. Le jeu précédent était une version vendue à prix fort et complète, et nous approchons le prochain avec une portée encore plus large. La suite fera passer la franchise à la dark fantasy et offrira un système de combat révisé et stimulant.

Hexworks avait déjà évoqué ce changement de direction artistique et de gameplay, rien de bien neuf donc. Lords of the Fallen 2 est attendu à une date encore inconnue sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X et Xbox Series S.