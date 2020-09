Lords of the Fallen 2 : le nouveau studio Hexworks reprend le développement pour une sortie sur PS5, Xbox Series X et PC

Lords of the Fallen 2 a connu bien des déboires, et sa sortie commence à être très éloignée du lancement de Lords of the Fallen en 2014. La suite était en développement chez Deck13 Interactive, puis chez Defiant Interactive, avant d'être reprise en interne par CI Games en collaboration avec des partenaires extérieures. Le studio polonais ne lâche pas la barre pour autant et a donné des nouvelles rassurantes plus tôt cette année en confirmant une sortie sur next-gen.

Mais Lords of the Fallen 2 n'est décidément pas prêt de voir le jour... CI Games annonce aujourd'hui avoir ouvert Hexworks, un tout nouveau studio de développement basé à Barcelone et Bucarest en mars dernier, dont la tâche principale sera de sortir cette suite sur PS5, Xbox Series X et PC. L'idée est que ces équipes dirigées par le producteur exécutif Saul Gascon et le directeur créatif Cezar Virtosu travaillent sur des projets avec pour le moment 25 employés, pour « une approche indé » servant « des RPG de haute qualité ». Lords of the Fallen 2 sera le premier bébé du groupement, et prendra une tournure dark fantasy, en opposition à l'ambiance « power fantasy » (?) du premier volet, tout en proposant une approche « plus fidèle des combats difficiles qu'apprécient les communautés Soulsborne et Souls-like ».

« Cela fait longtemps que nous avons commencé à parler de Lords of the Fallen 2 et à essayer différentes idées. Je suis très heureux que nous puissions annoncer le nouveau studio qui est déjà en activité depuis la dernière moitié de l'année et qui a fait des progrès significatifs », a déclaré Marek Tyminski, PDG de CI Games. « Au départ, nous avons décidé de garder le silence, car nous ne voulions pas porter cela aux yeux du public avant de constituer l'équipe de base et avant que nous soyons tous d'accord sur les détails du premier projet afin d'aller de l'avant avec notre vision. Alors, c'est le moment de dire officiellement que nous sommes ici et que nous sommes là pour rester. » « En tant que joueur dévoué, je peux sentir que les développeurs sont passionnés par les jeux qu'ils créent », déclare le producteur exécutif Saul Gascon. « Et c'est ce à quoi sert notre studio : créer des jeux auxquels nous aimons jouer nous-mêmes. Nous avons réuni une équipe de développeurs chevronnés avec une profonde fascination pour les jeux de fantasy adultes. Le chemin a été intense, en particulier avec la situation de confinement mondial, mais en travaillant côte à côte avec Marek et Cezar, nous avons rassemblé une équipe formidable provenant principalement de nos réseaux. J'ai hâte de partager plus d'informations sur le studio et de montrer sur quoi nous travaillons ! » « Pendant de nombreux mois maintenant, nous avons travaillé tous les trois à définir et à cadrer le projet, pour trouver le bon ADN qui nous donnerait un avantage concurrentiel tout en restant dans le domaine de la faisabilité », déclare Cezar Virtosu, directeur de la création d'Hexworks. « Il est difficile de développer des jeux axés sur le combat à distance, mais cela est compensé par la facilité de contact et de travail avec d'énormes fans de Soulsborne dispersés dans le monde entier. C'est un mélange enivrant de production indépendante et de travail de fan, car nous ne sommes pas un gros bloc de production et nous venons tous d'horizons différents, donc, quelle que soit la nationalité, nous parlons le même langage de jeu. Nous sommes enthousiasmés par notre mission et nous visons à offrir une expérience de jeu chargée de créativité dans le cadre du genre. »

Il va maintenant falloir s'armer de patience, car le développement du jeu ne semble pas si avancé que ça malgré les années et les tentatives passées. Si vous n'aviez pas touché à Lords of the Fallen à l'époque, il est actuellement vendu 18,76 € sur Amazon.fr.