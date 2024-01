CI Games : une « décision difficile mais nécessaire », le succès de Lords of the Fallen ne fait pas tout

L'année dernière, CI Games et son studio de développement Hexworks sortaient Lords of the Fallen, un très sympathique jeu de rôle et d'action dans la lignée des Dark Souls. Un titre qui a rapidement séduit les amateurs du genre en s'écoulant à plus d'un million d'exemplaires en 10 jours, mais le succès commercial et critique ne fait pas tout.

Cette semaine, GamesIndustry.biz rapporte que CI Games a licencié 10 % de ses effectifs, principalement dans le département du marketing, mais également chez Hexworks et Underdog Studio (Sniper Ghost Warrior). Marek Tymiński, CEO de CI Games, a commenté :

Afin de préserver la force et la stabilité de l'entreprise, CI Games a pris la décision difficile mais nécessaire de mettre en œuvre une série de licenciements ciblés, affectant environ 10 % des employés de l'entreprise. Nous tenons à remercier chacun d'eux pour le rôle qu'ils ont joué pendant leur séjour chez nous. De nouvelles optimisations commerciales sont en cours dans les pipelines et les processus de l'organisation.

GamesIndustry.biz rappelle au passage que Lords of the Fallen était le projet le plus ambitieux du studio, avec un budget de près de 64 millions d'euros. Vous pouvez retrouver l'Action-RPG à partir de 45,59 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.