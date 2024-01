Riot Games (League of Legends) : de nombreux licenciements et la fermeture d'un studio très apprécié

L'année 2024 sera sombre pour de nombreux développeurs. Les studios licencient à tour de bras depuis l'année dernière, mais en janvier, ce sont déjà plusieurs milliers d'employés qui ont été affectés par ces renvois. Riot Games, développeur du MOBA free-to-play ultra populaire League of Legends, n'y échappe pas.

Riot Games annonce cette semaine le licenciement de 530 employés, soit environ 11 % de son personnel. Une décision officialisée par le CEO Dylan Jadeja dans un long communiqué, qui explique que depuis 2019, Riot Games a pris plusieurs mauvais paris, à une époque où le studio était en pleine expansion. Le studio veut désormais se focaliser sur des projets précis, il a déjà changé de cap ces derniers mois, mais cela n'a pas suffi pour éviter les licenciements. Le CEO précise que cette décision n'est pas là pour apaiser les actionnaires, mais bien une nécessité.

Au passage, Riot Games ferme son studio d'édition Riot Forge, qui produisait des jeux développés par des tiers dans l'univers de LoL comme Bandle Tale, Song of Nunu, Convergence, Ruined King et Hextech Mayhem, tous sous-titrés A League of Legends Story. Les équipes de Legends of Runeterra, le jeu de cartes stratégique, ont quant à elles été réduites.

Riot Games va désormais se focaliser sur League of Legends, Valorant, Team Fight Tactics et LoL: Wild Rift. Le studio développe toujours le jeu de combat Project L et le MMO Project F. Vous pouvez retrouver des Riot Points sur Amazon et la Fnac.