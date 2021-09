Focus Entertainment : Focus Home Interactive change de nom et de logo

Focus Home Interactive fait désormais partie des meubles. Le studio d'édition français a été fondé en 1996 et compte dans son catalogue des licences comme Cycling Manager, Runaway, Blood Bowl ou encore Of Orcs and Men/Styx, il a pendant un temps édité les Trackmania et Farming Simulator, et plus récemment, il a fait parler de lui avec Call of Cthulhu, Vampyr, World War Z, A Plague Tale: Innocence, GreedFall ou encore The Surge.

Bref, le CV de Focus Home Interactive est impressionnant, et depuis quelques mois, il s'étend, rachetant notamment Deck13, Streum On Studio et Dotemu. C'est dans cette optique que l'éditeur annonce aujourd'hui changer de nom, voici donc Focus Entertainment. Pourquoi ce nom ? Eh bien, l'éditeur explique :

La marque Focus Entertainment regroupe désormais toutes les activités de Focus, alors que le terme Entertainment est plus représentatif de cette volonté de diversifier les offres, services et flux de revenu. Entertainment souligne également l’ambition d’offrir aux joueurs du monde entier des expériences uniques avec une ligne éditoriale se démarquant grâce à des concepts innovants, des gameplays alternatifs et des univers originaux qui transcendent les frontières du jeu vidéo.

Adieu Focus Home Interactive, et bonjour Focus Entertainment, il faudra s'y habituer, mais à part ce changement de nom et de logo, l'éditeur va continuer sur sa lancée. Il éditera l'année prochaine A Plague Tale: Requiem, et lancera dès ce mois-ci World War Z: Aftermath, en précommande à 39,99 € sur Amazon.