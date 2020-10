Stadia : démo d'Immortals Fenyx Rising et deux autres jeux confirmés sur la plateforme, dont un en exclusivité temporaire

Stadia a franchi un nouveau cap cette semaine en introduisant des démos jouables, accessibles à tous en un clic sur une simple inscription. Pac-Man Mega Tunnel Battle et Humankind ont déjà eu droit à leur version d'évaluation, au tour désormais d'Immortals Fenyx Rising, le jeu d'action d'Ubisoft avec une demi-déesse ailée affrontant des créatures légendaires, d'avoir sa démo, disponible à cette adresse, seulement jusqu'au 29 octobre.



Google en a profité pour confirmer l'arrivée de deux autres titres déjà connus sur Stadia en 2021 : Young Souls, qui sera jouable en cloud gaming en avant-première, et Phoenix Point, disponible au premier trimestre.

Young Souls (disponible en 2021 - Jeu en avant-première sur Stadia/First on Stadia)

Créé par 1P2P, Young Souls propose une direction artistique bien distincte et un style de jeu mêlant beat'em up et RPG. Le gameplay nécessitera de la précision tout en offrant une histoire touchante, des personnages attachants et des combats intenses.

Phoenix Point (disponible Q1 2021)

Phoenix Point plonge le joueur dans une lutte désespérée pour reconquérir la Terre face à une menace extra-terrestre mutante. Proposant des combats tactiques au tour par tour et une gestion de ressources à l'échelle mondiale, Phoenix Point mêle rejouabilité infinie et difficulté impitoyable.