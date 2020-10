Stadia : démo d'Humankind, DLC Drastic Steps pour Orcs Must Die! 3 et futur jeu Stadia Pro confirmé

La semaine va être intéressante pour les utilisateurs de Stadia, mais aussi pour ceux qui veulent découvrir la plateforme sans débourser un sou. Google sort en effet de premières démos accessibles sur simple inscription via un compte Gmail, et après Pac-Man Mega Tunnel Battle et en attendant Immortals Fenyx Rising, c'est Humankind qui a droit à sa version d'évaluation. Elle peut être lancée en cloud gaming gratuitement via cette adresse, et sera accessible jusqu'au 28 octobre.

Voici ce à quoi elle permettra d'accéder, nous donnant un bel aperçu du jeu de gestion désormais prévu pour avril 2021.

Dans cette démo du nouveau jeu de stratégie historique 4X d'Amplitude Studios, les joueurs débuteront leur épopée à l'aube de l'Antiquité en posant les fondations de leur première ville. Ils développeront leur empire en conquérant de nouveaux territoires, en découvrant de nouvelles technologies, en affrontant ou formant des alliances avec leurs voisins et en acquérant de la renommée afin de passer à l'ère Classique. Choisissez parmi 10 cultures, chacune ayant ses propres caractéristiques, ses bâtiments emblématiques et ses habitants. Chaque culture apporte son propre style de jeu, menant à une quasi-infinité de résultats. La démo prendra fin à l'ère Classique ou au premier centenaire, selon ce qui arrivera en premier.

Son arrivée survient dans le cadre de la semaine d'annonce spéciale Good Stuff de Stadia, via une vidéo préenregistrée qui confirme au passage la venue d'Ark: Survival Evolved sur la plateforme en 2021. Aucune précision n'est donnée sur la date de sortie, mais bonne nouvelle, le titre intégrera Stadia Pro dès son lancement. Enfin, les joueurs d'Orcs Must Die! 3 vont pouvoir se faire plaisir avec Drastic Steps, un DLC prévu pour le 6 novembre au prix de 9,99 €, et qui nous fera découvrir 5 nouveaux scénario, dont un tout nouveau scénario de guerre, de nouvelles armes, des pièges et cosmétiques, ainsi qu'une Carte Endless inédite à essayer. À cette même date, la fonctionnalité Stream Connect sera déployée pour ce jeu, afin que les joueurs puissent surveiller les pièges de leurs alliés et améliorer leur vision tactique.

