Xbox Game Pass : voici les nouveautés de fin février 2022

Nous avions été gâtés au début de février 2022 sur le Xbox Game Pass, mais c'est une seconde moitié de mois plus calme qui nous attend. Nous aurons ainsi droit à la version cloud de Mass Effect Édition Légendaire, la version Xbox One de Lawn Mowing Simulator et surtout plusieurs jeux PC, dont le tout nouveau Total War: Warhammer III promis de longue date.

5 titres prévoient sinon de quitter le service à la fin du mois, dont Titanfall, présent dans EA Play.

Disponible

Mass Effect Édition Légendaire (Cloud) EA Play

Mass Effect Édition Légendaire est disponible dans le Xbox Cloud Gaming via EA Play ! Revivez la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie mythique. Cette version entièrement remastérisée inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels !

Prochainement

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – 17 février

Le jeu déjà disponible sur PC et Xbox Series X|S arrive bientôt sur Xbox One ! Faites une pause et profitez d’un défi que vous surmonterez en toute sérénité : tondre la campagne anglaise dans Lawn Mowing Simulator.

Madden NFL 22 (Console & PC) EA Play – 17 février

Madden NFL 22 arrive dans le PC Game Pass & le Game Pass Ultimate via EA Play, pour que vous puissiez jouer sur la plateforme de votre choix. Vous pourrez également obtenir des récompenses dédiées aux membres, comme des packs Ultimate Team, des ensembles d’équipement pour le mode The Yard et économiser 10 % sur le contenu numérique EA, comme les jeux, les points Madden et plus encore.

Total War: Warhammer III (PC) – 17 février

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass : Préparez-vous à découvrir la conclusion cataclysmique de la trilogie Total War: Warhammer. Rassemblez vos troupes pour entrer dans le Royaume du Chaos, une dimension remplie d’horreurs inimaginables dans laquelle le sort du monde sera décidé. Allez-vous conquérir vos démons… ou les diriger ? Rendez-vous ici pour découvrir les Succès du titre.

Roboquest (Aperçu) (PC) ID@Xbox – 22 février

Un FPS roguelite jouable en solo ou en coopération. Dans un futur où le monde a été dévasté, vous devrez affronter des hordes de robots mortels. Votre gardien surpuissant et hyper-mobile est prêt à se battre dans des environnements changeant constamment au son d’une bande originale remplie d’adrénaline.

Galactic Civilizations III (PC) ID@Xbox – 24 février

Bâtissez une civilisation pérenne dans le plus grand jeu de stratégie spatial jamais créé ! Choisissez parmi une douzaine de races et employez diplomatie, espionnage et technologies pour vous faire un nom.

Super Mega Baseball 3 (Console) EA Play – 24 février

Visez le meilleur score ou repoussez les limites de vos réflexes dans cette simulation parfaite pour les néophytes comme pour les vétérans. Le troisième volet de la série propose des modes Franchise, Ligues en ligne et entraînement inédits, des graphismes améliorés et plus d’ajouts sur le terrain !

Alice : Retour au Pays de la Folie (PC) EA Play – 28 février

Alice : Retour au Pays de la Folie vous plonge dans les confins les plus sombres et violents de l’imagination, dans un Pays des Merveilles cauchemardesque où Alice devra affronter les démons qui hantent ses visions.

Au cas où vous l’auriez manqué

Battlefield: Bad Company 2 (PC) EA Play – Disponible

Préparez-vous pour une campagne solo intense remplie d’action et des combats multijoueurs avec l’escouade de Bad Company. Pilotez des tanks, des hélicoptères d’assaut, des véhicules de transport et d’autres encore dans des paysages entièrement interactifs que vous pourrez détruire ou utiliser comme couverture.

Peggle Nights (PC) EA Play – Disponible

Le défi Peggle par excellence ! Détruisez les taquets orange de 60 niveaux sauvages issus du monde des rêves et visez la fièvre extrême. Rencontrez les alter ego des maîtres Peggle et maîtrisez 11 pouvoirs magiques avant d’entreprendre l’épreuve ultime : les 60 défis grand maître !

Mises à jour

Grounded atteint les 10 millions de joueuses et de joueurs

L’équipe de Grounded a annoncé que plus de 10 millions de joueuses et de joueurs ont déjà visité le Jardin ! Lisez notre article pour en savoir plus sur la mise à jour Into the Wood et les étapes précédant l’arrivée de la version 1.0.

Sea of Thieves : Shrouded Islands – 17 février

Embarquez pour la première Aventure limitée dans le temps de Sea of Thieves le 17 février ! Rencontrez l’énigmatique Belle et aidez-là à mener l’enquête sur le brouillard sinistre qui a envahi l’avant-poste de Golden Sands pour démarrer ce nouveau chapitre de l’histoire de Sea of Thieves.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Que vous soyez un·e Spartan cherchant à alimenter son armurerie ou que vous souhaitiez simplement vous relaxer, les Avantages sont là pour vous. Réclamez-les dans la section Avantages de votre console Xbox, de votre PC Windows ou dans l’application mobile Xbox Game Pass.

Halo Infinite (Cloud, Console & PC) : pack Pass Tense pour le Fusil de Combat BR75 – Disponible

Personnalisez votre arsenal multijoueur avec la peinture exclusive « Pass Tense » pour votre Fusil de Combat BR75, quatre boosts de double XP et quatre échanges de défis !

Apex Legends (Console) EA Play : Charme d’arme Lucky Loot – Disponible

Montrez ce que vous valez à vos adversaires avec ce Charme d’arme Lucky Loot, offert par EA Play ! Équipez-le sur votre arme préférée et battez-vous pour la gloire, la célébrité et la fortune avec style.

Madden NFL 22 (Console & PC) EA Play : Pack Supercharge Pack – 17 février

Allez plus loin dans le mode Ultimate Team avec le Pack Supercharge, qui contient huit joueurs d’élite pour vous aider à dominer le terrain ! Les membres pourront déverrouiller le pack en se rendant dans le mode Ultimate Team.

Eternal Return (PC): Pack spécial de la Saison 5 – 17 février

Plus de personnages et des skins pour qu’ils soient encore plus beaux. Grâce à ce pack, vous débloquerez 3 personnages, 3 skins, des boosts d’XP et d’A-Coin et le skin Midnight Shinobi Yuki, tout ce dont vous aurez besoin pour laisser votre empreinte sur l’île de Lumia !

Six nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 6 jeux de plus avec les contrôles tactiles ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Dreamscaper

Firewatch

Lake

The Pedestrian

Yakuza 3 Remastered

Yakuza 4 Remastered

Ils nous quittent le 28 février

Les jeux suivants quitteront bientôt la bibliothèque du Game Pass. Avant leur départ, n’oubliez pas d’y rejouer pour leur dire au revoir comme il se doit ! Utilisez votre abonnement pour économiser jusqu’à 20 % et les garder dans votre bibliothèque.

Hypnospace Outlaw (Cloud, Console & PC)

(Cloud, Console & PC) Killer Queen Black (Cloud & Console)

(Cloud & Console) Stealth Inc 2 (Cloud & Console)

(Cloud & Console) Touhou Luna Nights (Cloud, Console & PC)

Titanfall quittera également la bibliothèque EA Play sur Console et PC le 1er mars 2022.