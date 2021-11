Xbox Game Pass : un jeu de stratégie à gros budget épique sera ajouté au service dès son lancement

Le Xbox Game Pass donne certes accès aux productions des Xbox Game Studios dès leur lancement, comme Forza Horizon 5 dans quelques jours. Mais grâce à de nombreux partenariats noués par Microsoft, des titres indés ou à gros budgets atterrissent aussi dans le catalogue du service dès le jour de leur sortie officielle.

Football Manager 2022 et Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition auront cette chance ce mois-ci, et voilà qu'un autre jeu, de stratégie cette fois, va suivre leur route au début de l'année prochaine. Il s'agit de Total War: Warhammer III, le dernier-né de Creative Assembly, récemment repoussé à 2022. Sa date de sortie vient ainsi d'être fixée au 17 février prochain, et c'est dès ce jour-là qu'il intégrera le Xbox Game Pass pour PC !

Préparez-vous pour la guerre ! Les armées issues de l’univers de Warhammer seront au rendez-vous dans Total War: Warhammer III, disponible dans le Game Pass pour PC le 17 février 2022. Il s’agit non seulement de la première apparition de la série de jeux de stratégie acclamée par la critique de Games Workshop et Creative Assembly dans le Game Pass pour PC, mais aussi de la conclusion de l’histoire captivante vers laquelle la série avance depuis 5 ans. Attendez-vous à découvrir le plus riche et le meilleur des Total War: Warhammer, avec six factions, neuf seigneurs légendaires et une rejouabilité infinie.

Total War: Warhammer III vous permettra de retrouver vos factions favorites, comme Kislev et le Grand Cathay, qui feront face à des vagues de démons et de monstres des Royaumes du Chaos. Chaque leader de faction cherche à obtenir le pouvoir de l’immortalité en obtenant le souffle d’un dieu mourant, vous devrez gérer votre empire, diriger des armées incroyables et utiliser la magie comme les armes pour obtenir la victoire.

Total War: Warhammer III est le plus riche de nos Total War, avec plus de factions, une carte plus grande, plus de mécaniques, une histoire plus profonde, des systèmes repensés radicalement et des nouveaux types de batailles. Envahissez les Royaumes du Chaos et tâchez de survivre contre les hordes infinies des Dieux du Chaos afin d’obtenir des artefacts indispensables pour la guerre. Succombez au Chaos ou battez-vous dans plusieurs campagnes, qui posséderont toutes plusieurs conclusions.

Vous pouvez vous attendre à de nombreuses extensions et mises à jour, ainsi qu’à quelques surprises que nous n’avons pas encore mentionnées…

Partez à la conquête de vos démons et du monde dans Total War: Warhammer III, disponible dans le Game Pass pour PC dès le 17 février 2022.