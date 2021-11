Xbox Game Pass : les nouveautés de début novembre 2021 datées, avec de très gros morceaux

Le mois de novembre vient de débuter et il est déjà temps pour Microsoft de faire le point sur les jeux qui seront proposés aux abonnés Xbox Game Pass ces deux prochaines semaines. Ils sont au nombre de 9 pour le moment, mais les plus gros morceaux étaient déjà annoncés. Nous aurons ainsi l'occasion de découvrir les nouvelles sorties Football Manager 2022, Football Manager 2022: Xbox Edition, Forza Horizon 5 et Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition dès leur lancement, mais aussi l'incontournable version PC de Minecraft.



Le programme jusqu'à la mi-novembre est lisible ci-dessous (ou avec des résumés en anglais sur le site officiel du constructeur).

Minecraft: Java et Bedrock Editions (PC) – 2 novembre

Unpacking (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 2 novembre

It Takes Two (Cloud, Console, PC) EA Play – 4 novembre

Kill It with Fire (Cloud, Console, PC) ID@Xbox – 4 novembre

Football Manager 2022 (PC) – 9 novembre

Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, Console, PC) – 9 novembre

Forza Horizon 5 (Cloud, Console, PC) – 9 novembre

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (Console) – 11 novembre

One Step from Eden (Console and PC) ID@Xbox – 11 novembre

6 jeux ont cependant prévu de dire au revoir (ou peut-être adieu) au service ce 15 novembre, alors empressez-vous de les terminer ou de les acheter avec une réduction de -20 % d'ici là.

Final Fantasy VIII HD (Console, PC)

Planet Coaster (Cloud, Console)

Star Renegades (Cloud, Console, PC)

Streets of Rogue (Cloud, Console, PC)

The Gardens Between (Cloud, Console, PC)

River City Girls (Cloud, Console, PC)

Comme toujours, vous pouvez vous profiter de l'ensemble des services du Xbox Game Pass via sa déclinaison Ultimate à 12,99 € par mois.

