Xbox Game Pass : le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps arrive dans le catalogue PC !

En l'absence de Minecon en physique, nous avons depuis l'année dernière droit à des annonces pour la licence via un Minecraft Live. La deuxième édition avait lieu ce samedi, et elle a permis de faire des annonces concernant le futur du jeu principal. Il aura ainsi bientôt droit à une mise à jour Caves & Cliffs: Part II pour créer des montagnes et des territoires profonds plus ambitieux que jamais. Et après cela, en 2022, la mise à jour 1.19 surnommée Wild Update introduira un nouveau biome marécageux, un monstre appelé Gardien, des coffres-forts sur les barques, des mangroves, des blocs de boue, des crapauds et têtards ou encore un personnage demandé par les fans appelé Allay.



In Caves & Cliffs: Part II you’ll reach stunning new heights and discover deeper ways to hit rock bottom – quite literally!



Our new world generation will be the perfect playground for your magnificent builds, wondrous adventures, and spectacular stories! pic.twitter.com/WDGwsysVlT — Minecraft (@Minecraft) October 16, 2021

Et pour ceux qui n'auraient pas encore le jeu le plus vendu de tous les temps dans leur collection, lui qui s'est déjà écoulé à plus de 200 millions d'exemplaires, Mojang a une bonne nouvelle. Minecraft va rejoindre le Xbox Game Pass pour PC à compter du 2 novembre, via un Minecraft: PC Bundle comprenant les Java Edition et Bedrock Edition ! Il était déjà disponible dans le Xbox Game Pass pour console et va donc pouvoir être essayé par un tout nouveau public. Nous n'avons en revanche pas encore de nouvelles quant à une accessibilité via le Xbox Cloud Gaming.

Vous pouvez profiter de tout ce que propose le service via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.