Xbox Game Pass : 11 titres dont le jeu de stratégie le plus attendu de l'année à l'honneur d'ici la fin octobre

Les annonces autour du Xbox Game Pass furent riches ces derniers jours, avec la confirmation des arrivées des versions PC de Outriders dès aujourd'hui et de celle de Minecraft début novembre. Mais ce n'est pas pour autant que Microsoft va ralentir son rythme habituel : il présente aujourd'hui les ajouts à venir dans le catalogue d'ici la fin du mois d'octobre, et ils sont nombreux.

Entre Into the Pit accessible dès son lancement, le mastodonte Age of Empires IV forcément jouable dès sa sortie, Dragon Ball FighterZ, le retour de Alan Wake’s American Nightmare ou encore l'apprécié jeu d'enquête dans une boucle temporelle The Forgotten City, tout le monde en aura pour son argent. En revanche, 7 titres ont prévu de quitter le service le 31 octobre, alors il est plus que temps de s'intéresser à eux si vous vouliez y jouer.

Disponible

Into the Pit (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Un roguelite à l’allure d’un FPS rétro nerveux ! Membre d’une famille mystique en quête de connaissance, vous visitez un village maudit où courent des rumeurs sur un portail démoniaque. La magie noire l’a envahi, vous devez secourir les survivants, améliorer vos pouvoirs et vous aventurer dans la fosse.

Outriders (PC)

Outriders est maintenant disponible dans le Xbox Game Pass pour PC ! Développé par People Can Fly, des vétérans du genre, Outriders vous invite à tenter de survivre sur une planète sauvage, seul·e ou jusqu’à 3 joueurs en coopération. Apprenez-en plus sur le jeu dans notre article.

Prochainement

Dragon Ball FighterZ (Cloud & Console) – 21 octobre

Libérez le pouvoir ultime qui est en vous avec Dragon Ball FighterZ ! Prenez part à des affrontements épiques dans des arènes destructibles et revivez les moments les plus iconiques de Dragon Ball. Composez votre propre équipe et battez-vous en trois contre trois !

Echo Generation (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 21 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Les mystères effrayants abondent, alors que vous dirigez une bande disparate d’amis pour combattre des créatures monstrueuses et explorer le côté surnaturel de votre ville natale. Débloquez des capacités spéciales uniques grâce à des comics et préparez-vous à vivre des combats au tour par tour ainsi que des affrontements de boss qui vous tiendront en haleine ! Plongez dans ce jeu d’aventures en voxels pensé par les développeurs de Riverbond et faites face aux extraterrestres dans Echo Generation.

Everspace 2 (Game Preview) (PC) ID@Xbox – 21 octobre

Everspace 2 est un jeu de tir spatial effréné en solo avec de l’exploration, du butin et des éléments de jeu de rôle. Découvrez une histoire palpitante se déroulant dans un monde ouvert finement élaboré, rempli de secrets et de dangers, qui sera le théâtre de votre quête d’humanité.

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : L’un des jeux de stratégie en temps réel les plus appréciés fait son grand retour avec Age of Empires IV, vous plaçant au cœur des batailles historiques qui ont marqué l’Histoire. De nombreuses fonctionnalités vous permettront d’étendre votre empire à travers de vastes paysages fidèlement reproduits en 4K ultra haute définition. Age of Empires IV sonne le début d’une nouvelle ère pour les jeux de stratégie.

Alan Wake’s American Nightmare (Console & PC) – 28 octobre

Dans cet épisode indépendant, Alan Wake affronte le héraut des ténèbres, le malfaisant M. Grincement ! Vous pourrez découvrir une nouvelle trame captivante, des hordes d’ennemis effroyables, une puissance de feu redoutable et des décors sublimes en Arizona. En plus, un nouveau mode aussi amusant que challengeant vous attend. Bref, un indispensable pour les vétérans d’Alan Wake et un tremplin tout indiqué pour les néophytes !

Backbone (Console) ID@Xbox – 28 octobre

Le raton-laveur détective privé Howard Lotor n’est pas un héros. À vrai dire, il peut à peine payer son loyer. Pourtant, un jour, il découvre quelque chose qui pourrait bouleverser la société établie. Vous vous retrouverez dans une version de Vancouver dystopique, habitée par des animaux. Vous serez bercés par une bande-son unique, une narration osée et des graphismes somptueux dans cette aventure aux côtés film noir très attendue. L’enquête commence, détective.

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 28 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Bassmaster Fishing 2022 apporte les sensations fortes de la pêche au bar compétitive ! Pour la première fois, participez en tant que pêcheur professionnel ou défiez 10 pêcheurs professionnels de l’Elite Tour à travers 8 lieux réels. Montez dans le classement, obtenez des sponsors, et progressez au sein de votre carrière B.A.S.S. pour remporter le Bassmaster Classic.

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

Nongunz est un roguelike d’action-plateforme nihiliste. Obscur autant dans ses mécaniques que dans son thème, Nongunz est une énigme appelant au sacrifice. Chaque essai vous verra quitter un cimetière en noir et blanc pour évoluer dans un donjon gothique en mutation permanente, rempli de cauchemars constitués de viscères humains. Votre survie demandera du talent, mais aussi du style.

The Forgotten City (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

Voyagez 2 000 ans dans le passé et revivez les derniers jours d’une cité romaine maudite, dans laquelle le moindre péché commis entraîne la mort de toute la population. Dévoilez le mystère au cœur de la ville en exploitant sa boucle temporelle mortelle, en interrogeant les habitants, en explorant et en résolvant des énigmes.

Contenus téléchargeables et mises à jour

Halo: The Master Chief Collection Saison 8 – Disponible

La Saison 8 est arrivée : il s’agit de la dernière mise à jour gratuite en date de Halo: The Master Chief Collection ! Profitez de 100 niveaux de contenu à débloquer, comme les sets d’armures mythiques pour Halo 3 et Halo: Reach, d’une nouvelle carte pour Halo 3, de la compatibilité avec les serveurs privés pour les parties personnalisées dans Halo: Combat Evolved et Halo 3, du partage de fichiers sur PC et de plus encore !

Grounded : la mise à jour Hot and Hazy – 20 octobre

Retournez dans le jardin de Grounded pour la mise à jour Hot and Hazy ! Bravez les dangers explosifs du nouveau biome et survivez à la chaleur insoutenable du bac à sable. Avec de nouvelles mécaniques pour les armes et les personnages, ainsi que des « amis » inédits, il s’agit de la plus grande mise à jour pour Grounded jusqu’ici !

Minecraft : The Spooky Gourdian – Disponible jusqu’au 2 novembre

Il est l’heure de revêtir votre attirail le plus effrayant ! Jusqu’au 2 novembre, vous pouvez obtenir gratuitement le Spooky Gourdian, pour créer votre personnage ! Vous pouvez également obtenir cette tenue dans Minecraft Dungeons. Prêt·e pour le grand soir ?

Minecraft Dungeons : événement The Spookier Fall – Disponible jusqu’au 2 novembre

Préparez-vous ! L’événement The Spookier Fall arrive dans Minecraft Dungeons pour vous hanter ! Jusqu’au 2 novembre, rassemblez vos amis les plus courageux pour participer à cette aventure qui propose des défis palpitants, des récompenses maudites et des ennemis monstrueux. Serez-vous assez brave ?

Jouez à plus de 100 jeux exceptionnels avec les contrôles tactiles personnalisés Xbox

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à plus de 100 jeux avec les contrôles tactiles, comme Scarlet Nexus, Hades ou Psychonauts 2, et 13 nouveaux titres sont disponibles aujourd’hui ! Retrouvez ici la liste complète des jeux compatibles et commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Art of Rally

Boyfriend Dungeon

Crown Trick

Curse of the Dead Gods

Gears Tactics

Lethal League Blaze

Signs of the Sojourner

The Ascent

Train Sim World 2

Yakuza 0

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Cette semaine, nous vous avons réservé des Avantages supplémentaires ! Par exemple, il comprend du contenu pour Back 4 Blood qui vient de sortir ! Rendez-vous dans la section Avantages de votre console Xbox, de l’application Xbox pour PC Windows ou de l’application mobile Xbox Game Pass.

Back 4 Blood : Pack Battle-Hardened – Disponible

Affrontez l’apocalypse avec style avec le Pack Battle-Hardened. Il comprend le contenu numérique Battle-Hardened et le pack de skins d’armes Fort Hope. Le Pack Battle-Hardened contient 4 skins de personnages, une bannière, un emblème, un spray et un titre. Le pack de skins d’armes Fort Hope inclut 4 skins d’armes : M4 Carbine Rifle, UZI SMG, 870 Express Shotgun & RPK LMG.

Fallout 76 – Pack de survie – Disponible

Récupérez un pack gratuit pour Fallout 76 contenant un skin de sac à dos Mr. Fuzzy, des kits de réparation et plus encore !

Eternal Return : Ultimate Bundle – Disponible

Trouver votre nouveau personnage préféré pour reprendre l’île de Lumia ! Obtenez l’Ultimate Bundle pour débloquer 9 personnages ainsi que des boosts d’AP et d’XP, pour que les choses sérieuses commencent.

Ils nous quittent le 31 octobre

Les jeux qui suivent quitteront la bibliothèque du Xbox Game Pass le 31 octobre. Réservez-leur une place dans votre emploi du temps pour leur dire au revoir comme il se doit. Souvenez-vous que vous pouvez utiliser votre abonnement pour économiser jusqu’à 20 % sur ces titres et les garder dans votre ludothèque !