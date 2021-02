Xbox Game Pass : 7 titres dont un gros jeu de course pour la fin du mois de février, plusieurs départs datés

Le programme du Xbox Game Pass étant assez riche et volatile, Microsoft a pris l'habitude de faire les annonces des nouveautés sur un rythme bimensuel. C'est donc avec intérêt que nous découvrons maintenant les titres qui feront la deuxième moitié du mois de février, après 2 semaines déjà garnies.

Il va y avoir de quoi se faire plaisir avec 7 jeux à l'honneur, dont la version PC de Code Vein, l'éditions consoles et cloud gaming de Pillars of Eternity 2, et même déjà DIRT 5, le jeu de course évènement de la fin d'année dernière ! Plusieurs expériences jouables sur Android deviennent sinon compatibles les contrôles tactiles, et plusieurs départs sont datés pour la fin du mois, dont celui de DiRT 4, histoire de marquer le passage de relais.

Code Vein (PC) – 18 février

Dans un futur proche, une mystérieuse catastrophe a provoqué la fin du monde tel que nous le connaissons. Créez votre propre revenant et partez à l’aventure dans un monde en ruine où les Déchus, créatures morbides dénuées d’humanité, règnent en maîtres. Formez une équipe et embarquez pour un voyage épique afin de recouvrer votre passé et échapper au cauchemar qu’est votre présent.

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (Cloud & Console) ID@Xbox – 18 février

Le RPG primé des maîtres d’Obsidian Entertainment arrive dans le Xbox Game Pass, avec toutes les mises à jour et extensions principales. Pliez le monde à votre volonté tandis que vous explorez des possibilités infinies, y compris la personnalisation détaillée des personnages, la liberté totale d’exploration et des choix significatifs à chaque tournant. Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate Edition redéfinit l’expérience du jeu de rôle pour une nouvelle génération.

Wreckfest (Cloud, Console & PC) – 18 février

Brisez les règles et profitez à fond de courses endiablées avec Wreckfest ! Préparez-vous à des accidents monstrueux, des luttes acharnées jusqu’à la ligne d’arrivée et de nouvelles manières de froisser le métal ! C’est uniquement possible dans Wreckfest, avec sa simulation physique réaliste proposée par le célèbre développeur Bugbear, créateur de FlatOut 1 et 2 !

Killer Queen Black (Cloud & Console) ID@Xbox – 23 février

Protégez votre ruche dans cet épique jeu de plateforme stratégique en équipe pour jusqu’à huit joueuses ou joueurs, en ligne ou en local. Vous arrogerez-vous la victoire en sautant sur l’escargot, en amassant des baies ou en anéantissant la reine ennemie ? Jouez en solo ou faites équipe avec trois de vos amis pour tenter de remporter la victoire de trois manières différentes.

Dirt 5 (Cloud, Console & PC) – 25 février

Prenez le volant de véhicules incroyables et visitez des lieux sublimes autour du monde dans Dirt 5, la nouvelle génération de courses hors-piste. Le titre primé de Codemasters propose un mode Carrière scénarisé, le hub Playgroundsdédié à la création d’arènes, une foultitude d’options de personnalisation, des modes en ligne excitants et plus encore. La direction artistique radicale finit de convaincre, avec sa bande originale dynamique.

Elite Dangerous (Console) – 25 février

Prenez le contrôle de votre propre vaisseau dans une galaxie impitoyable. Elite Dangerous est une épopée spatiale véritablement unique en son genre. Plus encore que le monde ouvert d’autres titres, ce jeu massivement multijoueur repousse les limites de l’espace connu et vous propulse au cœur d’une galaxie connectée avec des trames scénaristiques évolutives et l’intégralité de la Voie lactée reproduite à l’échelle.

Superhot: Mind Control Delete (PC) ID@Xbox – 25 février

Le temps n’avance que quand vous avancez. Troisième titre de la série Superhot, Mind Control Delete vous immerge encore plus dans le monde de Superhot, dans le scénario, dans cette jouabilité reconnaissable entre mille. La durée de vie bien supérieure aux jeux précédents vous fera danser longtemps ce lent ballet de destruction.

Au cas où vous l’auriez manqué

Monster Hunter: World (Cloud) – Disponible

Bienvenue dans le Nouveau Monde ! Incarnez un chasseur et traquez des monstres féroces dans un écosystème luxuriant. Utilisez l’environnement, la faune et la flore pour triompher de vos proies. Chassez seul ou avec un à trois autres joueuses ou joueurs et servez-vous des matériaux récupérés sur les monstres abattus pour fabriquer des pièces d’équipement et affronter des créatures toujours plus redoutables !

Plus de titres compatibles avec les contrôles tactiles en Cloud Gaming

Dès le 18 février, les membres Ultimate pourront profiter de nouveaux contrôles tactiles en cloud gaming sur leurs appareils Android pour les 7 jeux suivant :

Bridge Constructor Portal ;

; Morkredd ;

; Neoverse ;

; Nowhere Prophet ;

; Spiritfarer ;

; The Little Acre ;

; Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Contenus additionnels et mises à jour

Destiny 2 : La Saison des Élus – jusqu’au 11 mai

Découvrez une nouvelle histoire, une quête exotique inédite, trois assauts originaux, une nouvelle activité et l’événement gratuit des Jeux des Gardiens lors de la Saison des Élus. Obtenez des armes, armures et cosmétiques exotiques ou légendaires. Prenez le contrôle sur les récompenses que vous débloquez grâce aux Engrammes de l’Umbra, adaptez votre style de jeu avec un nouvel artefact et accédez à des récompenses tout au long de la Saison avec un nouveau système de progression saisonnière.

Fallout 76 : la Fasnacht Parade – du 16 au 22 février

La Fasnacht Parade revient dans Fallout 76 ! Préparez les festivités du 16 au 22 février : jouez des instruments, décorez la ville et plus encore. Une fois que tout sera prêt, les Protectrons pourront s’aligner afin de commencer à parader. Assurez-vous qu’ils restent en sécurité pour gagner des récompenses comme des masques Fasnacht.

Microsoft Flight Simulator Mise à jour du Monde III : Royaume-Uni & Irlande – Disponible aujourd’hui

La troisième Mise à Jour du Monde propose des améliorations visuelles, des éléments créés à la main, des aéroports personnalisés et de nouvelles activités réjouissantes. Ces éléments apportent un nouveau degré de détail et de réalisme à certains des endroits les plus connus du monde, aux ponts, palais royaux, cathédrales à couper le souffle… et bien sûr, aux stades de football.

Minecraft Dungeons : DLC Flames of the Nether & célébration du cap de 10 millions de joueuses et de joueurs – 24 février

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur le contenu additionnel Flames of the Nether ! Minecraft Dungeons propose son DLC le plus ambitieux jusqu’ici, avec de nouvelles missions, des lieux brûlants et des objets uniques à partir du 24 février. Les joueuses et les joueurs recevront également gratuitement une cape et un familier pour fêter le cap de 10 millions de joueuses et de joueurs !

Moving Out : DLC Movers in Paradise – 25 février

Les membres du Xbox Game Pass peuvent économiser 10 % sur le contenu additionnel Movers in Paradise, bientôt disponible sur Xbox One. Faites vos bagages et préparez-vous à découvrir 24 nouveaux niveaux tropicaux, dans le mode histoire comme dans le mode arcade, sur l’île ensoleillée de Packmore. Des mécaniques inédites, des ennemis et des déménageurs originaux vous attendent. Ces derniers sont au nombre de quatre : Tooki, Coco, Gilly et Clawdius !

State of Decay 2 : Toward Brighter Days

Le tee-shirt spécial « We Are Done Dying » représente les thèmes de l’espoir et de l’adversité à surmonter. Il est disponible jusqu’au 1er mars 2021 sur le Xbox Gear Store. Les joueurs State of Decay 2 peuvent se connecter pour ajouter la version virtuelle du tee-shirt à leur garde-robe.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

N’oubliez pas de réclamer vos Avantages en vous rendant dans la section du même nom depuis votre Xbox Series X | S ou votre Xbox One, l’application Xbox sur PC Windows 10 ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android !

Rogue Company – Kit de démarrage pour la saison 1 sur Xbox – Disponible

Lancez-vous dans la saison 1 de Rogue Company avec le kit de démarrage pour la saison 1 sur Xbox. Il contient l’attitude Carolina Step, le style d’arme Camouflage X, des Rogue Bucks et de l’expérience pour le Battle Pass ! Réclamez cet Avantage dès maintenant !

Path of Exile – Set d’armure Gothique – 18 février

Faites régner la terreur chez vos ennemis avec le set d’armure Gothique. La gloire vous attend !

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Plusieurs nouvelles Quêtes vous attendent ce mois-ci, n’oubliez pas de récolter vos points après avoir rempli vos Quêtes !

Ces Quêtes hebdomadaires sont disponibles :

Control – 25 points : Maîtrisez vos capacités surnaturelles (lancer le jeu) ;

– 25 points : Maîtrisez vos capacités surnaturelles (lancer le jeu) ; Dishonored 2 – 50 points : Éliminez 5 ennemis discrètement.

Ils nous quittent bientôt

Puisque DIRT 5 arrive bientôt, il va falloir dire au revoir à DiRT 4. Mais vous avez jusqu’au 24 février pour continuer à vous entraîner ! N’oubliez pas de plonger aussi dans les autres titres qui quitteront le service le 28 février. Si vous souhaitez les acquérir, votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réduction !

24 février

DiRT 4 (Console)

28 février