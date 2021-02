RUMEUR sur le Xbox Game Pass : du cloud gaming depuis un navigateur web en développement, iOS et les PC dans le viseur

La fonctionnalité de cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate est pour le moment seulement disponible sur Android, mais prévoit d'arriver sur PC dans le courant de l'année 2021. Le projet xCloud a un temps vu son arrivée sur iOS étudiée, mais les freins mis par Apple ont pour le moment coupé court à cette initiative. D'après les informations recueillies par les sources de The Verge, une parade va peut-être être trouvée.



Visuels à l'appui, nous apprenons que Microsoft serait en train de tester en interne le cloud gaming du Xbox Game Pass via n'importe quel navigateur, simplement en se connectant à une page Internet dédiée. Ainsi, le jeu en streaming serait accessible sans application sur Android, mais aussi sur iPhone, iPad, PC, et presque tout ce qui peut lancer un navigateur de type Chrome ou Edge. L'interface serait simplifiée au maximum, et permettrait de jouer à la manette en plein écran une fois notre expérience choisie.

The Verge rappelle que, côté résolution, l'infrastructure xCloud se base actuellement sur celle des Xbox Series S, et devrait switcher sur celle des Xbox Series X à la fin de l'année, alors la 4K ne devrait pas être proposée dans un premier temps. Enfin, ça, c'est si Microsoft va jusqu'au bout de son projet et inclus le streaming via navigateur dans l'offre du Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois. Les sources du site indiquent qu'une bêta serait prévue pour le printemps, et que cette version preview serait déjà presque totalement fonctionnelle. De quoi vous donner encore plus envie de souscrire à un abonnement ?