Projet xCloud : la phase de test va s'arrêter sur iOS, ça sent le roussi

Xbox espère rendre son Projet xCloud accessible au plus grand nombre, pour permettre à chacun de profiter d'un gros catalogue de jeux en cloud gaming. Le service va prendre forme le 15 septembre prochain avec son arrivée sur Android via l'application Xbox Game Pass, alors qu'il sera accessible via l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 €.

À terme, Microsoft voulait amener l'offre sur iOS d'ici la fin d'année, et dans les mois qui suivent sur PC. Une phase de test très restreinte était d'ailleurs en cours sur les appareils Apple, mais elle va bientôt s'arrêter, sans pour autant continuer sur la version commerciale. Les bêta-testeurs ont reçu une notification selon laquelle leur accès à Projet xCloud s'arrêterait le 11 septembre, ce qu'a confirmé le constructeur à The Verge.

Notre période de test de Projet xCloud est terminée sur iOS et nous nous concentrons sur la fourniture de jeux en cloud dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate aux clients Android à partir du 15 septembre. Notre ambition est de faire évoluer le cloud gaming via le Xbox Game Pass en le rendant disponible sur tous les appareils.

Les ambitions de Xbox restent donc inchangées, avec l'objectif d'amener le Xbox Game Pass partout ou cela est possible. Mais sur iOS, cela semble donc plus compliqué que prévu, certainement en raison de la politique d'Apple qui fait déjà que Stadia n'est toujours pas disponible sur l'App Store. Le géant étasunien cherche-t-il à limiter la concurrence avec son Apple Arcade et ses autres services ? La porte vers la gamme iOS n'est malgré tout pas encore fermée pour Projet xCloud, mais il faudra au moins être patient.

