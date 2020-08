Samsung : un partenariat avec le Xbox Game Pass Ultimate pour l'arrivée du xCloud

À l'occasion de l'annonce de ses nouveaux appareils dans le cadre du Galaxy Unpacked, Samsung a mis en avant le fait qu'ils pourront faire tourner les jeux en streaming du Xbox Game Pass Ultimate. Il y a en réalité un gros partenariat qui vient d'être signé entre le constructeur coréen et Microsoft, qui comprend notamment plusieurs initiatives pour favoriser l'arrivée de xCloud sur les produits de la marque.

Ainsi, le Galaxy Store donnera accès à une version spéciale de l'application Xbox Game Pass, avec un système de jetons à dépenser et surtout la possibilité d'acheter des DLC payants directement depuis celle-ci. À priori, l'option ne devrait pas être disponible via le Google Play Store, mais cela reste à confirmer. De plus, toute précommande du Galaxy Note20 pourra être accompagnée d'un Gaming Bundle gratuit (au choix avec d'autres offres de réservation) comprenant trois mois de XGPU et la manette PowerA MOGA XP5-X Plus Bluetooth accompagnée de son clip.

À part si vous devez acheter un smartphone neuf, les initiatives ne sont pas exceptionnelles, mais témoignent peut-être d'une alliance qui va prendre davantage forme pour l'avenir du Xbox Game Pass Ultimate.