Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra : date de sortie, prix et caractéristiques techniques pour les véritables ordinateurs de poche

La gamme des Samsung Galaxy Note propose des écrans larges et des performances de pointe pour rivaliser avec les tablettes voire certains ordinateurs de poche. Le constructeur coréen vient de profiter de son dernier Galaxy Unpacked pour révéler officiellement les Samsung Galaxy Note20 et Note20 Ultra, de nouvelles versions livrées avec un stylet S Pen pour être utilisables en toutes conditions.

La version classique, plus compacte, est dotée d'un écran Super AMOLED de 6,7", une batterie de 4 300 mAh et un triple capteur composé d’un module principal de 12 MP (f/1.8), un capteur 64 MP doté d’un zoom optique hybride x3 et jusqu’à x30 en numérique, et un capteur ultra grand angle de 123°. Pour la version Ultra, vous aurez droit à un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9", une batterie 4 500 mAh et un triple capteur encore plus poussé, doté d'un module principal de 108 MP.

Un levier de productivité

Signature exclusive de la gamme Galaxy Note, le S Pen est ultra-précis, avec sa pointe fine de 0,7 mm et ses 4 096 niveaux de pression. Avec un temps de latence de seulement 9 ms (contre 42 sur le modèle précédent), le S Pen du Galaxy Note20 Ultra offre par ailleurs une réactivité inédite, pour une écriture fluide et naturelle. Les fonctionnalités du S Pen en font l’assistant idéal au quotidien. Les commandes gestuelles permettent de faire défiler diapositives et photos, ou encore de contrôler à distance le zoom et déclencher la prise de vue. De nouvelles fonctions font également leur apparition. D’un simple geste avec le S Pen, l’utilisateur peut ainsi retourner au menu d’accueil, ou encore réaliser une capture d’écran sans avoir à toucher le smartphone.

L’application Samsung Notes a elle aussi été optimisée : la conversion des prises de notes en format numérique est plus fine, tandis que la sauvegarde et la synchronisation sur tous les appareils connectés au compte Samsung de l’utilisateur sont désormais automatiques. Il devient également possible d’écrire en enregistrant simultanément du son (Notes Audio). Une fois l’enregistrement terminé, il suffit de taper un mot présent dans les notes pour retrouver le passage audio correspondant. La nouvelle version de Samsung Notes permet d’annoter directement un document PDF, ou encore de convertir ses notes en fichier Word ou Powerpoint, en plus du format PDF précédemment disponible.

Pour ceux qui travaillent sur un PC sous Windows 10, les Galaxy Note20 embarquent une nouvelle version de l’application Lien vers Windows pour retrouver instantanément leurs fichiers sur l’ordinateur, sans connexion filaire. Glisser/déposer ou copier/coller des documents entre le smartphone et le PC devient alors un jeu d’enfant et permet de gagner en productivité. Il est également possible de dupliquer l’écran du smartphone sur celui du PC ou de créer des raccourcis vers ses applications Android directement depuis l’interface Windows ! Dans les mois à venir, Lien vers Windows permettra également d’ouvrir plusieurs applications simultanément sur l’ordinateur.

L’univers gaming dans la poche

Le Galaxy Note20 Ultra n’a pas à rougir face aux consoles de jeux. Ce smartphone de compétition offre une expérience optimisée sur plus de 100 titres du catalogue Xbox Game Pass Ultimate de Microsoft, parmi lesquels Minecraft Dungeons et Gears 5. Une manette de jeu Bluetooth vient parfaire l’expérience gaming.

Pour accompagner les joueurs tout au long de leurs parties, le système de refroidissement liquide du Galaxy Note20 Ultra garantit une utilisation sans limite, sans risque de ralentissement ou de surchauffe.

Le Galaxy Note20 Ultra peut désormais être connecté sans fil à une Smart TV grâce au nouveau mode DeX, permettant de gérer deux écrans simultanément, pour continuer à envoyer des messages avec son smartphone tout en jouant sur le téléviseur.

Un écran qui en met plein la vue

Les nouveaux Galaxy Note20 Ultra et Note20 arborent un design épuré avec une bulle frontale qui se fait oublier pour faire la part belle à l’écran. Avec sa dalle de 6,9’’, et son taux de rafraichissement de 120 Hz, le Galaxy Note20 Ultra plonge ainsi les amateurs de jeux, films ou séries au cœur de leurs contenus préférés, tout en procurant une surface de visionnage confortable pour travailler.

L’écran Dynamic AMOLED 2X du Galaxy Note20 Ultra restitue une qualité d’image qui frappe par sa luminosité (1 200 nits), la richesse des couleurs et la profondeur des noirs, ainsi que le haut niveau de contraste restitué. Avec 42 % d’émission de lumière bleue en moins que la génération précédente, le Galaxy Note20 Ultra réduit également le risque de fatigue oculaire.

Pour parfaire l’expérience multimédia, le Galaxy Note20 Ultra embarque deux haut-parleurs AKG compatibles avec la norme Dolby Atmos, pour une spatialisation du son et une immersion complète.

Un pro de l’image

Les performances photo et vidéo des Galaxy Note20 et Note20 Ultra satisferont amateurs et professionnels. À l’arrière, le Galaxy Note20 Ultra embarque un triple capteur composé d’un module principal de 108 MP garantissant des photos nettes et riches en détails, et doté de la technologie Dual Pixel, pour une mise au point rapide et précise. Son second capteur de 12 MP est équipé d’un zoom optique x5 et jusqu’à x50 en zoom numérique pour saisir les sujets même les plus éloignés. Le troisième module dispose quant à lui d’un objectif ultra grand-angle de 123°, pour effectuer des plans larges sans recul ou immortaliser les plus beaux panoramas.

Côté vidéo, le Galaxy Note20 Ultra peut filmer en 8K (24 images par secondes) ou en Full HD 1080p (120 ips), restituant fidèlement les intentions du réalisateur. Pour la première fois sur un Galaxy, les cinéphiles pourront également filmer en 21:9, un format proche de celui du grand écran, et laisser libre cours à leur créativité en faisant des travelling avant ou arrière avec la fonction Slow Zoom. Doté d’un nouvel autofocus laser, le Galaxy Note20 Ultra se charge d’assurer une mise au point rapide, même en mode vidéo, pour un résultat sans reproche.

Un concentré de puissance

Le processeur Exynos 990 autorise tous les usages, même les plus intensifs. Avec une capacité de 4 500 mAh, la batterie intelligente du Galaxy Note20 Ultra permet de travailler ou de jouer sans se soucier de l’autonomie, et se recharge au choix avec la charge sans fil, le partage d’énergie ou la charge ultra-rapide 25 W. Le smartphone peut ainsi récupérer 50 % de charge en 30 minutes seulement.

Le Galaxy Note20 Ultra est décliné en 2 versions, de 256 Go et 512 Go, extensible jusqu’à 1 To supplémentaire. Le second port du Galaxy Note20 Ultra peut accueillir au choix une seconde carte SIM ou une carte microSD (jusqu’à 1 To).

Le Galaxy Note20 Ultra, disponible en version 5G, fera bénéficier ses utilisateurs de tous les nouveaux usages qu’apportera cette technologie dès son déploiement en France.

Sécurité des données

Le Galaxy Note20 Ultra est équipé d’un lecteur d’empreinte à ultrasons positionné sous la surface de l’écran pour un déverrouillage rapide et sécurisé. Les données stockées sur le smartphone sont protégées par Samsung Knox, la référence en matière de sécurité mobile. Cette solution propriétaire permet de séparer données professionnelles et privées, et de stocker les plus confidentielles dans un Dossier Sécurisé, ajoutant un degré de protection supplémentaire.

Gros plan sur le Galaxy Note20

Avec un écran de 6,7’’, le Galaxy Note20 se veut un peu plus compact que le Galaxy Note20 Ultra. Il n’en offre pas moins des performances exceptionnelles.

Aussi précis que celui du Galaxy Note20 Ultra, le S Pen du Galaxy Note20 affiche un temps de latence de seulement 26 ms. Côté photo, il embarque un triple capteur composé d’un module principal de 12 MP (f/1.8), d’un capteur 64 MP doté d’un zoom optique hybride x3 et jusqu’à x30 en numérique, et d’un capteur ultra grand angle de 123°.

Doté d’une batterie de 4 300 mAh, le Galaxy Note20 propose la charge ultra-rapide 25 W, la charge sans fil et le partage d’énergie. Son écran Super AMOLED restitue quant à lui à la perfection couleurs et contrastes. Il dispose d’un taux de rafraichissement de 60hz et est équipé d’un lecteur d’empreinte à ultrasons.

Le double port SIM du Note20 permet d’alterner facilement entre vies professionnelle et personnelle.

Enfin, le Note20 est également compatible en avant-première avec Xbox Game Pass Ultimate, le nouveau service de cloud gaming de Microsoft et est décliné en version 5G.