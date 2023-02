La gamme Samsung Galaxy S23 disponible, quand l'acheter au meilleur prix ? (S23, S23 Ultra et S23 Plus)

À l'heure actuelle, la gamme Samsung Galaxy S23 est disponible. Depuis la présentation officielle lors de la conférence Unpacked le 1er février 2023, les fans de la marque ont eu la bonne surprise d'en voir la disponibilité dès le lendemain, le 2 février 2023 sur les sites d'achat habituels.

Rappelons que les trois terminaux affichent des caractéristiques techniques haut de gamme. Les S23 proposent un écran Dynamic AMOLED 2X de :

6,1 pouces à une définition de 2340x1080 pixels pour le Galaxy S23 ;

; 6,6 pouces à une définition de 2340x1080 pixels pour le Galaxy S23+ ;

; 6,6 pouces à une définition de 3088x1440 pixels pour le Galaxy S23 Ultra.

Ils disposent d'un Soc Snapdragon 8 Gen 2 ainsi que de 8 à 12 Go de RAM et de 128 Go à 1 To (!) de stockage. Ils proposent par ailleurs un module photo de 200 MP.

Malheureusement, qui dit fiche technique de cet acabit dit également prix élevés : le S23 est annoncé entre 959 € et 1 019 € selon sa capacité de stockage (128 Go ou 256 Go), le S23+ est quant à lui situé entre 1 219 € et 1 339 € (256 Go ou 512 Go) et le S23 Ultra est proposé en trois déclinaisons : 8 Go RAM / 256 Go stockage à 1 419 €, les deux autres déclinaisons possèdent 12 Go de RAM et l'une contient 512 Go de stockage pour 1 599 €, tandis que la dernière est dotée de 1 To pour 1 839 €. Autant dire que les petits budgets devront se montrer patients...

La solution passera peut-être par un peu de patience. À cet égard, le comparateur de prix Idealo propose une estimation de l'évolution du prix de la gamme au cours des prochains mois, estimation basée sur les tarifs des précédents modèles de Samsung (ci-dessous).

Samsung Galaxy S23





Selon le site, le S23 serait ainsi 22 % moins cher d'ici 6 mois et descendrait en dessous des 650 euros courant octobre 2023 pour enfin se stabiliser un peu au-dessus de cette somme par la suite.

Samsung S23+





Le Galaxy S23+, quant à lui, passerait sous la barre des 1 000 euros au bout de 4 mois et chuterait sous la barre des 800 euros d'ici novembre 2023. Le prix se stabiliserait dans les alentours pour la fin d'année.

S23 Ultra





Enfin, le Galaxy S23 Ultra verrait son prix chuter de 400 euros en 5 mois jusqu'à plafonner aux alentours des 950 euros d'ici octobre 2023.

Le comparateur propose même de créer des alertes de prix sur chaque téléphone de la gamme pour être informé d'une baisse selon un montant prédéfini par l'utilisateur.