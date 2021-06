Profitez de 100 € de réduction sur toute la gamme Samsung Galaxy S21, S21 Plus et S21 Ultra

Samsung propose avec sa gamme de smartphones Galaxy S21 ce qui se fait de plus haut de gamme avec au menu 3 modèles : S21, S21+ et S21 Ultra. Ces derniers possèdent tous un écran AMOLED poinçonné avec rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, un surpuissant SoC Exynos 2100, le support de la 5G, un bloc photo de trois ou quatre capteurs, et tournent tous sous Android 11 avec la surcouche One UI 3.0. Bref, vous ne serez pas déçus.

Nous avons d'une part les Galaxy S21 et S21+ qui proposent un bloc photo 12 MP (grand angle) + 12 MP (ultra grand angle) + 64 MP(zoom hybride) pouvant aussi enregistrer de la vidéo jusqu'en 8K.

D'autre part, l'ultra haut de gamme Galaxy S21 Ultra possède lui un module principal de 108 Mégapixels associé à un ultra grand angle 12 Mégapixels et non pas un, mais deux capteurs 10 Mégapixels pour du zoom x3 et x10 optique. Ce dernier propose également le support du stylet S Pen, qui était jusqu'à présent réservé à la série Galaxy Note.

La bonne nouvelle du jour est donc que Samsung propose une offre de remboursement de 100 € (ODR) pour l'achat ou la location d'un Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra 5G quelque soit le modèle et le coloris, offre valable du 15 juin au 15 août 2021.



Et pour rappel Samsung a prolongé deux autres promotions pour l’achat ou la location d’un Galaxy S21, S21+, S21 Ultra (tous modèles, tous coloris), à savoir d'une part jusqu'au 30 juin 2021 20 % de remise sur les accessoires associés (étuis, coques, chargeurs) à retrouver sur la page « accessoires », et d'autre part jusqu'au 20 juin 2021 100 € de bonus sur la valeur de reprise de votre ancien appareil..

Vous trouverez également de nombreuses autres promotions sur le site de Samsung concernant des objets et écrans connectés, mais également de l'électroménager.