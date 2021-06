Les Samsung Galaxy à l'honneur : -100 € sur les S21, S21+ et S21 Ultra avec chargeur sans fil et coque gratuits...

Samsung propose en haut de gamme ses smartphones 5G Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra qui ont connu un certain succès auprès du grand public. Pour rappel, les Galaxy S21 et S21+ proposent un triple capteur photo de 12 Mégapixels grand angle, 12 MP ultra grand angle et 64 MP en téléobjectif, alors que le Galaxy S21 Ultra en possède un quadruple avec deux capteurs de 10 MP pour des zooms respectifs x3 et x10, un de 12 MP ultra grand angle et enfin un capteur principal de 108 MP, sans oublier la gestion du stylet S-Pen pour la prise de note. Tous les smartphones permettent de filmer des vidéos en 8K à 24 fps, ainsi qu’en 4K à 60 fps avec diverses fonctionnalités de montage.

Ces derniers possèdent des batteries de fortes capacités, 4 000 mAh, 4 800 mAh et 5 000 mAh respectivement pour le S21, S21+ et S21 Ultra, permettant une très bonne autonomie de deux jours, d'autant plus qu'ils disposent de la charge rapide filaire 25 W et de la charge sans fil 15 W , sans oublier la possibilité d'utiliser la charge inversée en 4,5 W.

Le bon plan du moment nous vient de Samsung qui propose de très nombreuses offres et cadeaux exclusivement sur son site officiel :

Bénéficiez d'un chargeur sans fil offert (valeur 39,90 €) et d' une coque en cuir noir (59,90 €) pour tout achat d'un Galaxy S21+ ou S21 Ultra 5G sur les couleurs exclusives uniquement. Offre valable jusqu’au 29 juin 2021 ;

Jusqu'à 100 € de remboursé pour l'achat ou la location d'un Galaxy S21 5G , S21+ 5G ou S21 Ultra 5G (tous modèles, tous coloris). Offre valable jusqu'au 15 août 2021 ;

50 € de remise immédiate pour l'achat d'un Galaxy S21+ ou S21 Ultra de capacité 256 Go et 130 € de remise sur les versions 512 Go sur les couleurs exclusives uniquement. Offre jusqu'au 29 juin 2021 ;

Pour l'achat ou la location d'un Galaxy S21, S21+, S21 Ultra (tous modèles, tous coloris), Samsung vous offre 100 € de bonus reprise sur la valeur de reprise de votre ancien appareil.





Vous pourrez trouver l'ensemble de ces offres sur le site officiel de Samsung.