Samsung Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+ : date, prix et détails pour les nouvelles tablettes haut de gamme

Le Galaxy Unpacked de cet après-midi nous a non seulement permis de découvrir les Samsung Galaxy Note20 et Samsung Galaxy Note20 Ultra, mais aussi deux nouvelles tablettes multimédias haut de gamme. Il s'agit des Galaxy Tab S7 et Tab S7+, des produits au design épuré équipé d'écran Super AMOLED 12,4" pour la plus grande, et de 11" en TFT LPTS pour l'autre.

Les tablettes seront livrées avec un stylet S Pen, une batterie de 8 000/10 090 mAh pour plus de 10 heures d'utilisation, et un processeur capable de faire tourner tout ou presque sur mobiles. Pour compléter votre achat, vous pourrez aussi commander un Book Cover Keyboard afin d'avoir un accès facile à un clavier, offert pour toute précommande avec le lancement.

Une productivité au sommet

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ s’adaptent aussi bien aux utilisateurs en quête de productivité que de divertissement. Emblématique de la gamme, le S Pen se fait encore plus précis et réactif, avec une mine de 0,7 mm, 4 096 points de pression et un temps de latence record de seulement 9 ms, procurant une sensation similaire à celle de l’écriture manuscrite. Avec les commandes gestuelles, le S Pen permet de piloter à distance la tablette et ainsi de faire défiler diapositives et photos ou encore de déclencher la prise de vue. Pour plus de raffinement, il se pare de la même couleur que la tablette et se recharge en moins de 15 min pour 10 heures d’utilisation.

Pour les professionnels en mobilité, le nouveau mode DeX transforme les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ en poste de travail portatif permettant de retrouver instantanément ses applications sur un écran via une interface dédiée.

Le Book Cover Keyboard (vendu séparément) a également été repensé, avec un pavé tactile élargi qui offre la possibilité de zoomer, faire défiler ou encore naviguer entre les différentes applications et fenêtres ouvertes grâce aux gestes rapides. L’ajout de touches « Fonction » dédiées sur le clavier de la Galaxy Tab S7+ permet de programmer des raccourcis clavier permettant de gagner en efficacité tout en bénéficiant d’une expérience toujours plus proche de celle proposée par un ordinateur.

Une nouvelle dimension multimédia et gaming

La Galaxy Tab S7+ se pare d’un écran Super AMOLED de 12,4" (11" en TFT LPTS pour la Galaxy Tab S7) immersif aux bordures ultra fines pour un rendu exceptionnel des couleurs et un contraste infini. Avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, les deux modèles tiennent la promesse d’une expérience gaming parfaitement fluide. Les quatre haut-parleurs signés AKG sont compatibles avec la norme Dolby Atmos et restituent un son clair, puissant et enveloppant.

Avis aux gamers : les Galaxy Tab S7 et Tab S7+ seront compatibles avec le service Xbox Game Pass Ultimate, la plateforme de jeux vidéo en streaming de Microsoft. Les utilisateurs pourront ainsi accéder à un catalogue de plus de 100 titres Xbox directement depuis leur tablette. Une manette de jeu compatible est nécessaire pour cette expérience gaming.

Une endurance à toute épreuve

La Galaxy Tab S7+ dispose d’une batterie affichant une capacité record de 10 090 mAh (8 000 mAh pour la Galaxy Tab S7) afin d’accompagner sans peine les usages les plus intensifs. Les deux modèles sont proposés avec 128 ou 256 Go de stockage, extensible via une carte microSD allant jusqu’à 1 To.