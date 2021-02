Xbox Game Pass : les nouveautés de début février 2021 dévoilées, et il y a du beau monde

Nous commençons à connaître la chanson : 2 fois par mois, Microsoft fait le point sur les jeux qui vont être ajoutés dans le Xbox Game Pass les jours suivants. C'est encore le cas aujourd'hui avec 7 jeux qui font l'actualité, que ce soit avec de nouvelles versions jouables ou tout simplement une première entrée dans le catalogue. Déjà, Final Fantasy XII: The Zodiac Age arrive, confirmant la bonne volonté d'amener la majorité des itérations récentes dans l'offre.

Sinon, Project Winter sera accessible dès son lancement en version 1.0 sur toutes les plateformes, tout comme The Falconeer, tandis que Wolfenstein: Youngblood devient accessible sur Android, et Jurassic World Evolution sur consoles et mobiles, entre autres. À part ça, une dizaine d'expériences deviennent jouables en tactile sur smartphones et tablettes, et 4 jeux feront leur départ à la mi-février.



Prochainement

Ghost of a Tale (PC) ID@Xbox – 4 février

Dans Ghost of a Tale, vous suivrez les aventures de Tilo, une courageuse souris ménestrel, dans sa quête périlleuse. Dans ce monde médiéval peuplé uniquement d’animaux, Ghost of a Tale tisse un conte épique et pourtant intime, en mêlant avec un style riche et très immersif les éléments du jeu d’aventure classique, de l’action-RPG et du jeu d’exploration. Infiltrez-vous, utilisez des déguisements, échangez avec vos alliés ou vos ennemis et terminez de nombreuses quêtes.

Project Winter (Android, Console & PC) ID@Xbox – 4 février

Project Winter est un jeu multijoueur à 8 qui met l’accent sur la tromperie et la survie. La communication et le travail d’équipe sont essentiels pour parvenir au but ultime : l’évasion des survivants. Rassemblez des ressources, réparez les structures et bravez la nature sauvage ensemble.

The Falconeer (Android, Console & PC) – 4 février

Endossez le rôle du Falconeer et volez à travers les cieux sur le dos d’un puissant oiseau de guerre dans ce jeu d’affrontements aériens en monde ouvert. Découvrez des secrets perdus en mer en rejoignant ou en vous opposant aux différents clans et factions peuplant la Grande Ursée.

Final Fantasy XII The Zodiac Age (Console & PC) – 11 février

La série Final Fantasy continue d’intégrer le Xbox Game Pass en 2021 ! Cette remastérisation reprend le phénoménal 12e opus de la franchise. En plus de proposer des graphismes et un son améliorés, le jeu offre aussi des mécaniques faisant évoluer le Final Fantasy XII original vers la nouvelle génération de consoles. C’est la renaissance d’une aventure culte dans le monde d’Ivalice !

Jurassic World Evolution (Android & Console) – 11 février

Placez-vous au cœur de la franchise Jurassic Park et imaginez votre propre Jurassic World. Créez par bio-ingénierie des dinosaures qui pensent, ont des émotions et interagissent intelligemment avec le monde qui les entoure, et tentez de faire face aux menaces de l’espionnage, des évasions et des tempêtes tropicales dévastatrices dans un univers incertain où la vie trouve toujours son chemin.

Stealth Inc. 2: A Game of Clones (Android & Console) ID@Xbox – 11 février

Stealth Inc 2 met à l’épreuve vos réflexes et vos méninges durant plus de 60 niveaux variés au sein d’un vaste univers détaillé. La mort n’est jamais très loin, mais l’un des rares avantages d’être un clone réside dans le fait que la mort n’est pas vraiment une fin en soi.

Wolfenstein: Youngblood (Android) – 11 février

Dix-neuf ans après Wolfenstein II: The New Colossus, les filles jumelles de BJ Blazkowicz doivent se battre. Jouez seul ou avec un ami. Gagnez des niveaux, explorez et terminez les missions pour débloquer de nouvelles aptitudes, des armes, des objets cosmétiques et bien d’autres éléments pour enrichir votre expérience de jeu et modifier votre apparence.

Au cas où vous l’auriez manqué

Prison Architect (PC) ID@Xbox – Disponible

Dans Prison Architect, vous devrez concevoir et développer votre établissement pénitencier personnalisé. Vous verrez les répercussions de vos décisions sur vos prisonniers au quotidien, qu’il s’agisse d’un centre visant une réhabilitation utopique, d’une prison ultime ou de n’importe quel autre établissement.

Plus de titres compatibles avec les contrôles tactiles en Cloud Gaming

Les membres Ultimate pourront découvrir les jeux ci-dessous sur leurs appareils Android, dotés de nouveaux contrôles tactiles !

Donut County

Enter The Gungeon

Fractured Minds

Monster Sanctuary

River City Girls

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics

The Walking Dead: A New Frontier – Episode 1

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries

The Walking Dead: Season Two

The Walking Dead: The Complete First Season

Touhou Luna Nights

What Remains of Edith Finch

Yes, Your Grace

Contenus téléchargeables et mises à jour

The Elder Scrolls Online: Blackwood – Précommandez maintenant

Les membres du Xbox Game Pass peuvent précommander le prochain chapitre de The Elder Scrolls Online et bénéficier de 10 % de réduction. Un pacte avec le Prince de la Destruction ébranle Tamriel dans The Elder Scrolls Online: Blackwood, une histoire intégrée dans le cycle d’aventure des Portes d’Oblivion, disponible le 8 juin sur Xbox.

The Falconeer : DLC The Hunter – 4 février

Les membres du Xbox Game Pass pourront acheter le nouveau DLC de The Falconneer et bénéficier de 10 % de réduction dès le 4 février. Envolez-vous en chevauchant un serpent à plumes et faites pleuvoir votre vengeance dans l’extension The Hunter. Celle-ci comprend une nouvelle classe, un dragon Ormir à chevaucher, des roquettes guidées exclusives et de nouveaux vêtements pour votre avatar.

Sea of Thieves : Mise à jour Saison Un – Disponible

Sea of Thieves entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée des Saisons ! Découvrez plus d’informations à propos de la Renommée à acquérir grâce au nouveau système de progression, des nouvelles récompenses, du Plunder Pass et plus encore.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

N’oubliez pas de réclamer vos Avantages en vous rendant dans la section du même nom depuis votre Xbox Series X|S ou votre Xbox One, l’application Xbox sur PC Windows 10 ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android !

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Doc Byte Set (Disponible le 4 février)

Connectez-vous avec le Doc Byte Set. Contient un uniforme, un casque et un skin Convergence pour le MP5, ainsi qu’un booster de 3 jours.

Smite – Pass de démarrage pour la Saison 8

La Saison 8 de Smite commence maintenant ! Lancez-vous avec le Pass de démarrage pour la Saison 8, comprenant des déesses, des skins et plus encore.

Phantasy Star Online 2 – Pack Bonus Mensuel de février

Réclamez votre Pack qui inclut des Triboosts, des Pass de Pièces de Casino et bien plus encore.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Plusieurs nouvelles Quêtes vous attendent ce mois-ci, n’oubliez pas de récolter vos points après avoir rempli vos Quêtes !

Ces Quêtes hebdomadaires sont disponibles :

Planet Coaster – 25 points : Divertissez les foules ! (jouer au titre) ;

– 25 points : Divertissez les foules ! (jouer au titre) ; theHunter: Call of the Wild – 50 points : Remportez 100 points en score total de récolte.

Ils nous quittent bientôt

Pour savoir quel jeu lancer, vous devez connaître ceux qui ne seront bientôt plus dans le catalogue ! N’oubliez pas que si vous souhaitez les acquérir, votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réduction et que votre abonnement EA Play vous permet d’obtenir 10 % de réduction sur les jeux de l’éditeur dans leur version numérique.

15 février

De Blob (Console)

(Console) Ninja Gaiden II (Console)

(Console) World of Horror (PC)

16 février