Xbox Game Pass : les nouveautés de fin mai 2023 officialisées, avec 2 jeux en day one et un hit critique de 2021

Il y en aura encore pour tous les goûts parmi les nouveautés du Xbox Game Pass de la deuxième moitié du mois de mai, mais les amateurs de productions indépendantes en auront peut-être plus pour leur argent. Car en plus de FIFA 23, déjà confirmé via EA Play, nous pourrons apprécier Planet of Lana et Railway Empire 2 en day one, Cassette Beasts sur consoles, mais aussi l'excellent Chicory: A Colorful Tale, l'un des jeux les plus salués par la critique en 2021, sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S.

Le programme complet des deux prochaines semaines, avec 5 départs à la fin du mois, est visible ci-dessous.

Disponible

FIFA 23 (Console & PC) EA Play

Découvrez le sport le plus célèbre du monde dès aujourd’hui à 19h (heure française), dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate, via EA Play. Rendez-vous sur la pelouse et n’oubliez pas de récupérer les récompenses mensuelles réservées aux membres pour FIFA 23. Sur Xbox Series X|S, profitez de la technologie HyperMotion2, qui offre toujours plus de réalisme dans le gameplay, de l’ajout des clubs féminins et de plus de choses encore.

Prochainement

Eastern Exorcist (Console & PC) – 18 mai

Visitez un monde oriental rempli de démons malicieux. Incarnez un exorciste de talent et combattez le mal pour découvrir des êtres complexes jamais vus auparavant.

Ghostlore (Console) – 18 mai

Déjà disponible dans le PC Game Pass et bientôt sur les consoles Xbox. Ghostlore est un action-RPG “Eastpunk” dans lequel vous combattrez des monstres du folklore de l’Asie du Sud-est. Il s’inspire d’Action-RPG classiques comme Diablo II et Titan Quest et propose un système de personnalisation des objets et des personnages très riche, des cartes générées de manière procédurale et une esthétique rétro digne des années 90.

Planet of Lana (Console & PC) – 23 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Planet of Lana arrive très bientôt dans le Xbox Game Pass pour PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Dans cette aventure cinématographique remplie d’énigmes, Lana et son compagnon Mui devront se lancer dans un périple qui les entraînera aux quatre coins d’un monde étrange et magique.

Cassette Beasts (Console) – 25 mai

Déjà disponible dans le PC Game Pass et bientôt sur les consoles Xbox ! Collectionnez les monstres fabuleux pour prendre leur forme dans ce RPG en monde ouvert aux combats au tour par tour. Combinez deux formes de monstres à l’aide du système de fusion de Cassette Beasts pour donner naissance à des créatures uniques !

Massive Chalice (Cloud & Console) – 25 mai

Un jeu de stratégie tactique se déroulant dans une chronologie épique, créé par Double Fine Productions. En tant que dirigeant immortel de la Nation, vous prendrez les commandes de ses héros, célébrerez des mariages pour renforcer vos lignées et combattrez un mystérieux ennemi connu sous le nom de la Cadence, lors d’une guerre de 300 ans.

Railway Empire 2 (Cloud, Console & PC) – 25 mai

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : Montez à bord du train express vers la richesse dans Railway Empire 2 ! Tâchez de bâtir la plus grande entreprise ferroviaire du continent et devancez vos concurrents en reliant villes et entreprises avec un réseau de lignes ferroviaires, de ponts et de tunnels.

Chicory: A Colorful Tale (Console & PC) – 30 mai

Chicory: A Colorful Tale est un jeu d’aventure en vue du dessus, qui se déroule dans un monde où vous pouvez peindre et dessiner partout. Utilisez la peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, aider vos amis et changer le monde !

Contenu téléchargeable et mise à jour

Sea of Thieves : La Chasse du Collectionneur – Disponible

Un nouveau Mystère a commencé dans Sea of Thieves et plus de 100 prix bien réels sont à gagner ! Vous devrez concourir pour déverrouiller un coffre à trois loquets, mais les clés ne pourront être obtenues qu’en suivant les indices laissés par le mystérieux “H”. Des récompenses en jeu attendent tous les pirates qui participeront.

Age of Empires II: Definitive Edition – Return of Rome – Disponible

Les membres du Game Pass peuvent économiser 10 % sur l’achat de ce contenu ! Bienvenue dans Return of Rome, un tout nouveau type de pack d’extension qui intègre Age of Empires, le titre à l’origine de tout, dans Age of Empires II: Definitive Edition, comme une nouvelle expérience à part entière. Cette extension vous permettra de défier vos amis avec les seize civilisations originales d’Age of Empires, plus une toute nouvelle, exclusive à Return of Rome, les Lac Viêt.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

FIFA 23 : Pack Ultimate Team – Disponible

Obtenez votre Pack Supercharge FUT via EA Play, qui contient de nouveaux joueurs pour votre équipe Ultimate Team de FIFA 23 ! Vous pourrez télécharger ce pack jusqu’au 16 juin.

Pack de démarrage SMITE x Vshojo – Disponible

Des VTubeuses animées combattent les dieux ?! Vei, Ironmouse, Nyanners, Silvervale, Kson et Apricot arrivent dans Smite sous la forme de nouvelles apparences! Obtenez six déesses gratuitement et commencez l’aventure dès maintenant !

Ils nous quittent le 31 mai

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque, c’est donc le moment idéal pour vous y plonger. N’oubliez pas d’utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat des titres inclus dans le Game Pass !