Xbox Game Pass : 5 jeux dont 2 gros titres ajoutés en ce début avril 2023, une exclusivité Xbox s'apprête à quitter le service

Le programme des prochains jours sera fort sympathique pour les abonnés au Xbox Game Pass, même si peu surprenant. Ils seront en effet invités à mettre la main sur Ghostwire: Tokyo, enfin disponible sur Xbox ce mois-ci, et Minecraft Legends, le jeu de stratégie de Mojang et Blackbird Interactive. Le catalogue sera aussi agrandi par NHL 23 (via EA Play), Loop Hero et Iron Brigade.

Sept titres doivent sinon quitter le service le 15 avril, une liste à laquelle pourrait s'ajouter Quantum Break : le jeu pourtant produit par Xbox Game Studios est en effet marqué comme devant quitter le XGP prochainement sur le Microsoft Store. XboxDynasty a interrogé Microsoft à ce sujet et il ne s'agirait que d'une question de licence, Quantum Break devrait faire son retour une fois celui-ci réglé.



Protégez l’humanité, battez des Piglins, affrontez des événements surnaturels et glissez sur la glace, le tout très bientôt depuis le confort de votre canapé ou de votre bureau ! N’oubliez pas que vous pouvez préinstaller ces titres sur votre console ou votre PC grâce à l’application mobile Xbox Game Pass. Voyons ce qui nous attend !

Disponible

Loop Hero (Console & PC)

La Liche a plongé le monde dans une boucle temporelle sans fin et ses habitants dans un chaos sans échappatoire. Brandissez un paquet de cartes mystiques en constante évolution et domptez-en la puissance incommensurable pour positionner des ennemis, des bâtiments et des obstacles naturels qui se dresseront sur le chemin de notre héros téméraire lors de ses expéditions infinies.

Prochainement

Iron Brigade (Cloud & Console) – 6 avril

Protégez l’Humanité contre les maléfiques Monovisions dans ce mélange entre jeu de tir et Tower Defense signé Tim Schafer, de Double Fine Productions. Rejoignez la Brigade des Tranchées mobiles ! Exploitez leur puissance de feu embarquée et leur arsenal de défenses fixes pour renverser l’issue de la guerre en votre faveur.

Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console & PC) – 12 avril

Explorez une métropole moderne subissant un événement paranormal sans commune mesure dans Ghostwire: Tokyo, disponible dans le Game Pass sur Xbox Series X|S et PC dès le 12 avril ! Avec votre allié fantomatique, affrontez des esprits et des créatures issues des mythes et du folklore dans cette aventure surnaturelle imaginée par Tango Gameworks et profitez de la nouvelle mise à jour Le Fil de l’Araignée.

NHL 23 (Console) EA Play – 13 avril

Les membres du Game Pass Ultimate pourront profiter de l’expérience ultime de hockey à partir du 13 avril, quand NHL 23 sera disponible via EA Play. Appelez vos amis et rendez-vous sur la glace pour écrire l’Histoire. Découvrez la version la plus connectée de NHL, incarnez les joueuses professionnelles dans le mode Ultimate Team et profitez du matchmaking cross-platform.

Minecraft Legends (Cloud, Console & PC) – 18 avril

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass : La corruption du Nether par les piglins se répand dans la Surface, brûlant tout ce qu’elle touche. Êtes-vous le héros ou l’héroïne qui protégera cette douce terre ? Planifiez votre stratégie et affrontez les piglins dans des batailles épiques, mais attention : ils ripostent toujours.

Au cas où vous l’auriez manqué

Goat Simulator (Cloud, Console & PC) – Disponible

Goat Simulator fait son retour dans la bibliothèque du Game Pass ! Causez autant de dégâts que possible dans la peau d’une chèvre. Détruisez des trucs avec style, par exemple en faisant un salto arrière tout en donnant un coup de boule à un seau à travers une fenêtre, et vous gagnerez encore plus de points !

Contenus téléchargeables et mise à jour

EA Sports PGA Tour : période d’essai en accès anticipé via EA Play – Disponible

Les membres du Game Pass Ultimate et d’EA Play peuvent profiter de l’expérience VIP de EA Sports PGA Tour, optimisé par les données officielles ShotLink et TrackMan, Pure Strike offre des swings uniques avec une sensation de fluidité et des résultats réalistes à chaque tir. En tant que membre, vous pouvez bénéficier d’une période d’essai de 10 heures, de récompenses en jeu et de 10 % de réduction sur l’achat de contenu numérique EA. EA Sports PGA Tour accueille en exclusivité les quatre Majors du golf : le Masters Tournament, le PGA Championship, l’US Open et le British Open.

Jurassic World Evolution 2 : Pack d’espèces à plumes – Disponible

Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % ! Enrichissez votre parc avec le Pack d’espèces à plumes de Jurassic World Evolution 2. Vous y retrouverez trois dinosaures terrestres et un reptile volant qui affichent tous un magnifique plumage, qu’il soit dense ou fin.

Everspace 2 – Version 1.0 (PC) – 6 avril

Prenez les commandes de ce jeu de tir spatial solo nerveux dans lequel des défis corsés vous séparent d’un butin épique. Embarquez pour une aventure de science-fiction regorgeant de zones immenses conçues à la main et remplies de secrets, d’énigmes et de dangers ! Passez des niveaux, confectionnez ou trouvez un meilleur équipement et survivez aux confins de l’espace.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Sauvez le monde ou la situation ! Les Quêtes du Xbox Game Pass d’avril vous offrent la possibilité de gagner des points en montrant votre héroïsme. Vous retrouverez également plusieurs Quêtes mettant le Jour de la Terre à l’honneur et la Quête consistant à débloquer un Succès est désormais quotidienne. Finalisez vos Quêtes depuis la section Game Pass de votre console ou de votre PC ou sur l’application mobile Xbox Game Pass.

For Honor: Marching Fire Edition (250 points, membres Ultimate uniquement) : Obtenez 3 éliminations honorables ou 3 éliminations.

Marvel’s Avengers (5 points) : Jouez.

Débloquez un Succès dans n’importe quel jeu du Game Pass (50 points).

Ils nous quittent le 15 avril

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass, n’oubliez pas d’y jouer une dernière fois avant leur départ ! Vous pouvez également utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres et ainsi les conserver dans votre collection.