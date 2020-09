Xbox Game Pass : 5 nouveaux jeux ajoutés en cette semaine d'arrivée du cloud gaming

Grosse semaine en vue pour le Xbox Game Pass, qui va rentrer dans une toute nouvelle dimension avec l'arrivée du cloud gaming sur Android pour les abonnés Ultimate. Il se prépare aussi à relever le prix de la souscription sur PC, qui passera de son tarif de la phase bêta à 3,99 € par mois au prix définitif de 9,99 € par mois. Et dans le même temps, il va aussi étoffer son catalogue sur PC, Xbox One et donc streaming.

Il y en a cinq prévus ces prochains jours, dont le nouvellement daté Halo 3: ODST. Et Xbox fait aussi le point sur trois titres ajoutés au catalogue depuis la dernière annonce officielle.

Company of Heroes 2 (PC) – 17 septembre

Découvrez la suite du jeu de stratégie le mieux noté de tous les temps. Company of Heroes 2 mettra vos connaissances du combat à l’épreuve avec son mélange unique de tactique et de stratégie. Cinq armées sont maintenant jouables en multijoueur et deux campagnes solos vous attendent. Pour mener vos troupes vers la victoire, il va falloir prendre en compte les possibilités de couverture, la ligne de vision de vos adversaires, le blindage et les environnements entièrement destructibles.

Destiny 2 : Bastion des Ombres & Renégats (Android & Console) – 22 septembre

Plongez dans le monde de Destiny 2 pour découvrir un FPS nerveux rempli de capacités spéciales éblouissantes. Créez votre Gardien et explorez le système solaire tout en amassant de l’équipement pour modifier votre apparence et votre style de jeu. Lancez-vous dans des missions en coopération délicates, affrontez d’autres Gardiens dans différents modes compétitifs et découvrez de nouvelles histoires dans les extensions Renégats et Bastion des Ombres. C’est à vous de créer votre légende.

Halo 3: ODST (Android & PC) – 22 septembre

Partez en mission avec les Troupes de Choc Aéroportées Orbitales (ou encore ASCO pour Astro Commando) pour connaître les véritables raisons de l’attaque covenante sur la Nouvelle Mombasa. Vous n’aurez ni la puissance de feu ni les boucliers nécessaires pour lutter de front contre les Élites, les Brutes ou les Chasseurs, vous devez user de discrétion et de tactiques furtives pour vous infiltrer derrière les lignes ennemies et éliminer toute résistance.

Le mode baptême du feu d’ODST arrive dans la Master Chief Collection sur console et PC pour la première fois, avec son matchmaking, des serveurs dédiés et de nouveaux modes de jeu personnalisés ! Prévenez vos amis, il est temps de redécouvrir 10 cartes de légende où vous pourrez affronter des vagues et des vagues de Covenants !

Night in the Woods (Android, Console, PC) ID@Xbox – 24 septembre

Mae Borowski a quitté l’université et revient chez elle, dans l’ancienne ville minière de Possum Springs, pour reprendre sa vie d’errance et retrouver les amis qu’elle y a laissés. Mais les choses sont différentes maintenant. La ville n’est plus la même et ses amis ont grandi, changés. Les feuilles mortes tombent et le vent se fait de plus en plus froid. D’étranges phénomènes se produisent à la tombée de la nuit…

Warhammer: Vermintide 2 (Android & Console) ID@Xbox – 24 septembre

Warhammer: Vermintide 2 est la suite du célèbre Warhammer: End Times – Vermintide. Affrontez les forces du Chaos et les Skavens avec vos amis dans ce jeu épique en coop à 4 joueurs qui se déroule dans l’univers des batailles fantastiques Warhammer. Vermintide 2 va plus loin dans le jeu de combat à la première personne avec une toute nouvelle faction ennemie, 15 nouvelles carrières, des arbres de talents, de nouvelles armes, un système de butin amélioré et bien plus encore.

Au cas où vous l’auriez manqué

Quelques titres se sont faufilés dans le Xbox Game Pass entre notre dernière annonce et aujourd’hui, découvrez-les ci-dessous, ils sont déjà disponibles !

Black Desert (Android & Console) ID@Xbox

Il fait son retour dans le Xbox Game Pass ! Découvrez des combats intuitifs et une histoire immersive dans un monde qui n’attend que d’être exploré. Le jeu relate un conflit entre deux nations rivales, la République de Calpheon et le Royaume de Valence. Accompagné d’un esprit noir, un compagnon dont le destin est intimement lié au votre, découvrez le secret des Black Stones et leurs effets étranges…

Stranger Things 3 : Le Jeu (Android & Console) ID@Xbox

Le complément officiel de la Saison 3 de la série à succès ! Rejouez des événements familiers de la série, tout en débloquant des quêtes inédites, des interactions entre les personnages et des secrets ! Ce jeu d’aventure combine un style artistique rétro distinctif avec des mécaniques de jeu modernes offrant un divertissement nostalgique avec une touche de nouveauté. Tout comme dans la série, la coopération est au cœur de Stranger Things 3 : Le Jeu. Les fans pourront faire équipe en mode coopération à deux pour explorer l’univers d’Hawkins, résoudre des énigmes et affronter les forces maléfiques du Monde à l’Envers en incarnant l’un des douze personnages de la série.

Dark Crystal Tactics : Le temps de la résistance (Android & Console) ID@Xbox

Dans Dark Crystal Tactics : Le temps de la résistance, vous dirigerez la résistance naissante des Gelflings face à leurs chefs tyranniques, les Skèksès, à travers plus de 50 combats RPG stratégiques uniques au tour par tour. Au fil du jeu, vous recruterez et personnaliserez de nouveaux alliés en leur assignant des métiers, en modifiant leurs capacités et en les équipant pour remporter la victoire. Grâce à 14 personnages jouables, parmi lesquels se trouvent des visages familiers du film original et de la nouvelle série Netflix, vous formerez vos propres troupes et échafauderez des stratégies victorieuses pour renverser le règne des Skèksès et restaurer la lumière dans le monde des Gelflings : Thra !