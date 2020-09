Xbox Game Pass : les nouveautés de début septembre 2020 datées, il y a de tout

Les abonnés au Xbox Game Pass vont encore avoir de quoi s'amuser ces prochaines semaines. Déjà, comme prévu, Crusader Kings III est jouable à compter d'aujourd'hui sur PC, et Resident Evil 3 le sera à partir de jeudi. Mais plusieurs autres expériences sont en route sur ordinateur personnel et Xbox One, comme les deux dernières parties de Tell Me Why dès leur lancement, les extensions de Destiny 2, ou la version PC de World War Z.

Pour le programme complet de ces prochains jours et les résumés officiels par Microsoft, ça se passe ci-dessous.

Crusader Kings III (PC) ID@Xbox – Disponible dès aujourd’hui

Crusader Kings III est la dernière version du célèbre RPG stratégique, mêlant conquêtes médiévales et intrigues royales. À la tête d’une lignée noble ou royale parmi plus de cent disponibles, traversez le Moyen Âge en amassant pouvoir et prestige au fil des générations. Menez une vie trépidante, en veillant à vous assurer un héritier pour perpétuer votre lignée et bâtir un empire dont la gloire marquera les siècles.

The Jackbox Party Pack 4 (Console) ID@Xbox – 3 septembre

Le quatrième addenda, et le important, à cette série de jeux de société légendaires comprend la suite hilarante de la série Fibbage (Fibbage 3) et son nouveau mode de jeu, Fibbage: Enough About You ; le jeu inspiré du jeu sur le web Survive the Internet ; l’effrayant jeu de marathons de rendez-vous galants Monster Seeking Monster ; le match de débats fous Bracketeering ; et le jeu de surenchère artistique Civic Doodle. Utilisez téléphones ou tablettes comme manettes pour jouer jusqu’à 16 et profitez d’un public pouvant aller jusqu’à 10 000 spectateurs !

Resident Evil 7 Biohazard (Console & PC) – 3 septembre

Le danger et l’isolement menacent derrière les murs vétustes d’une ferme abandonnée. Resident Evil 7 Biohazard marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite avec sa vue à la première personne. Portée par le moteur RE Engine, l’horreur atteint de nouveaux sommets de réalisme. Entrez dans ce monde terrifiant et restez en vie.

Tell Me Why : Chapitre 2 (Console & PC) – 3 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Les jumeaux Ronan continue à découvrir les secrets de Mary-Ann, mais aussi que certaines personnes la connaissant préféreraient que ceux-ci restent enfouis. Michael aide Tyler à s’adapter à la vie de Delos Crossing et Alyson subit la tension entre son frère et l’oncle Eddy.

Touhou Luna Nights (Console & PC) ID@Xbox – 3 septembre

La série Touhou Project rencontre le Metroidvania dans ce titre exceptionnel. Sakuya Izayoi explore un monde semblable à celui de Gensokyo, mais elle n’a plus accès à ses pouvoirs. Elle doit les débloquer progressivement et se battre contre d’autres personnages de l’univers Touhou Project pour découvrir la vérité que cache ce monde étrange dans lequel elle s’est retrouvée. L’univers, les personnages et leurs animations bénéficient de graphismes en pixel-art magnifiques. Touhou Luna Nights s’adresse tout autant aux fans de Touhou qu’à celles et ceux qui ne jurent que par les jeux d’action en 2D.

World War Z (PC) – September 3

L’humanité est sur le point de s’éteindre. De New-York à Moscou, en passant par Jérusalem, l’apocalypse zombie continue de s’étendre. Alors que la fin approche, les plus courageux et les plus courageuses s’unissent pour venir à bout de la horde et survivre aux morts.

Star Renegades (PC) ID@Xbox – 8 septembre

Star Renegades est un RPG stratégique qui vous pousse à être plus malin que l’intelligence artificielle, à lier des amitiés et à renverser des empires galactiques vieux de plusieurs générations. En fusionnant un système de combat tactique au tour par tour extrêmement réactif qui met l’accent sur les parades et les contre-attaques avec une campagne à base de missions émergentes générées de façon procédurale et un système d’adversaires intelligents avec des officiers ennemis qui évoluent et gravissent les échelons, chaque partie est unique, exigeante et toujours différente.

Disgaea 4 Complete+ (PC) – 10 septembre

La version ultime de Disgaea arrive dans le Xbox Game Pass pour PC ! Un déluge d’action infernale au rythme effréné et une horde de fonctionnalités spéciales vous attendent dans cette aventure centrée autour d’une révolution enflammée. Débloquez plus de 30 personnages, des campagnes inédites et découvrez des ajustements plus modernes à la formule connue de Disgaea. Voici l’un des RPG tactiques les plus profonds et fluides que vous n’ayez jamais vu.

Hotshot Racing (Console) ID@Xbox – 10 septembre

Hotshot Racing est un jeu de course arcade ultra-rapide qui mélange gestion des dérapages, graphismes rétro et sensation de vitesse pour une expérience de conduite intense. Découvrez 16 circuits remplis de virages et de lignes droites pour des courses ultra-rapides. Battez des records de vitesse au tour pour monter dans les classements en ligne ou téléchargez des fantômes pour suivre la trajectoire des meilleurs.

Tell Me Why : Chapitre 3 (Console & PC) – 10 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass ! Chercher l’identité de leur père a bouleversé la vie des jumeaux. De peur d’avoir perdu sa sœur, Tyler continue l’enquête seul. Au même moment, la culpabilité d’Alyson déclenche des conflits avec les personnes qui lui tiennent à cœur. Découvrez la conclusion de l’aventure Tell Me Why !

Destiny 2 : Bastion des Ombres & Renégats (Console) – Bientôt disponible

Plongez dans le monde de Destiny 2 pour découvrir un FPS nerveux rempli de capacités spéciales éblouissantes. Créez votre Gardien et explorez le système solaire tout en amassant de l’équipement pour modifier votre apparence et votre style de jeu. Lancez-vous dans des missions en coopération délicates, affrontez d’autres Gardiens dans différents modes compétitifs et découvrez de nouvelles histoires dans les extensions Renégats et Bastion des Ombres. C’est à vous de créer votre légende.