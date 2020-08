Xbox Game Pass : 13 nouveautés dont 3 exclus datées jusqu'à début septembre, d'autres jeux sur le départ

Microsoft vient de confirmer le planning du Xbox Game Pass pour les jours à venir, et le calendrier va être intense, que vous jouiez sur PC ou Xbox One. Il y a ainsi pas moins de trois grosses exclusivités Xbox Game Studios à se mettre sous la dent avec Microsoft Flight Simulator jouable dès maintenant sur PC, et bientôt Battletoads et Tell Me Why. À part ça, vous allez pouvoir jouer à Crossing Souls, Darksiders: Genesis et Crusader Kings III sur ordinateur personnel, et Spiritfarer, Don’t Starve: Giant Edition, New Super Lucky’s Tale, Hypnospace Outlaw, Double Kick Heroes, Wasteland 3 et Resident Evil 7 sur les deux plateformes.

Pour les dates de disponibilité des titres et les descriptifs officiels, ça se passe ci-dessous.

Microsoft Flight Simulator (PC) – Disponible aujourd’hui

Le nouveau titre des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC. Microsoft Flight Simulator, c’est la nouvelle génération de l’une des franchises de simulation les plus adulées. Des avions légers aux gros porteurs, pilotez des avions hautement détaillés et éblouissants dans un monde hyperréaliste. Créez votre plan de vol et rendez-vous où vous le voulez. Faîtes face à des conditions climatiques réalistes et exigeantes : le monde est au bout de vos doigts.

Spiritfarer (Console & PC) ID@Xbox – Disponible aujourd’hui

Spiritfarer est un jeu de gestion ayant la mort pour thème, dans lequel vous incarnez Stella la Navigatrice, une passeuse d’âmes. Construisez un bateau pour explorer le monde, puis liez-vous d’amitié avec les esprits et prenez soin d’eux avant de les mener vers l’au-delà. Cultivez, prospectez, pêchez, récoltez, cuisinez et fabriquez tout ce dont vous aurez besoin pour traverser des mers mystiques. Vous pouvez également incarner Daffodil le chat pour une aventure en mode coopératif à deux joueurs. Partagez des moments privilégiés avec vos défunts passagers, façonnez des souvenirs inoubliables et apprenez comment dire adieu à vos chers amis.

Battletoads (Console & PC) – 20 août

Un jeu des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. L’attente touche à sa fin ! Rash, Zitz et Pimple sont enfin de retour pour semer la pagaille dans cette toute nouvelle aventure pleine d’action et pour chambouler l’idée que vous vous faisiez de la coopération. Jusqu’à 3 joueurs ou joueuses peuvent prendre le contrôle des Battletoads et faire équipe pour tout fracasser sur leur passage dans des scènes imprévisibles. Une seule règle s’applique : tout peut arriver. L’union fait la force dans ce jeu palpitant au style déjanté et au gameplay apprécié de tous, mais que seul un véritable batracien peut maîtriser. Pré-installez le jeu dès maintenant pour être prêt à jouer dès sa sortie !

Crossing Souls (PC) ID@Xbox – 20 août

Californie, 1986. Un groupe d’amis découvre une mystérieuse pierre rose qui permet de voyager entre deux royaumes. La petite bande va vivre un été extraordinaire, en se retrouvant mêlée à un complot gouvernemental. Dirigez cinq enfants dotés de pouvoirs spéciaux, ils devront vaincre des ennemis, résoudre des énigmes afin de sauver leur famille et le monde.

Darksiders: Genesis (PC) – 20 août

Un jeu d’action/aventure où vous devrez faire la loi en Enfer à coups de pistolet et d’épée. Genesis offre un premier aperçu du monde de Darksiders avant les évènements du premier titre. De plus, il introduit le quatrième et dernier cavalier de l’Apocalypse, Discorde, ainsi qu’un gameplay en coopération, pour la toute première fois dans l’histoire de la série.

Don’t Starve: Giant Edition (Console & PC) ID@Xbox – 20 août

Don’t Starve: Giant Edition est un jeu de survie intransigeant en zone sauvage mêlant science et magie. Vous y incarnez Wilson, un scientifique intrépide qui a été piégé par un démon et transporté dans un mystérieux monde sauvage. Wilson doit apprendre à exploiter son environnement et ses habitants s’il espère s’enfuir un jour pour pouvoir rentrer chez lui. Don’t Starve : Giant Edition combine le contenu du jeu Don’t Starve d’origine et du pack d’extension. Le règne des géants, apportant de nouveaux personnages, des saisons, des créatures, des biomes et d’autres défis pour Don’t Starve.

New Super Lucky’s Tale (Console & PC) – 21 août

Rejoignez Lucky dans son voyage incroyable dans le Livre des Âges, un artefact magique qui vous ouvrira les portes de mondes fantastiques. Faites-vous de nouveaux amis, découvrez des contrées formidables et tâchez de retrouver les pages du livre pour sauver celui-ci des griffes du mystérieux Jinx et de ses facétieux Mistigris ! Il s’agit d’une version repensée du Super Lucky’s Tale d’origine, comprenant du contenu inédit, une histoire retravaillée et des améliorations significatives du système de caméra et de la jouabilité : une véritable lettre d’amour aux classiques du jeu de plateforme en 3D !

Hypnospace Outlaw (Console & PC) ID@Xbox – 27 août

Hypnospace Outlaw est un simulateur de l’Internet des années 90. Vous y surfez sur des sites merveilleux et parfois étranges pour chasser celles et ceux qui ne respecteraient pas les règles, tout en gardant un œil sur votre boite mail, en évitant les virus et les publicités et en téléchargeant une belle quantité d’applications qui pourront vous être utiles… ou pas. S’il vous reste du temps libre, n’hésitez pas à personnaliser le bureau de votre HypnOS grâce à une grande variété de téléchargements, de fonds ou d’économiseurs d’écran ou encore de bots d’aide pour vous tenir compagnie.

Tell Me Why: Chapter 1 (Console & PC) – 27 août

Un jeu des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Tell Me Why est le dernier jeu narratif en date de DONTNOD Entertainment, le studio à l’origine du célèbre Life is Strange. Dans ce récit mystérieux et intime, les jumeaux Tyler et Alyson Ronan utilisent le lien surnaturel qui les unit pour découvrir la vérité sur leur enfance troublée, dans une jolie petite ville d’Alaska. Pré-installez le jeu dès maintenant pour être prêt à jouer dès la sortie du premier chapitre !

Double Kick Heroes (Console & PC) ID@Xbox – 28 août

Double Kick Heroes est un mashup infernal entre jeu de rythme et shoot’em’up. Survivez sur l’autoroute de l’enfer en butant des monstres avec la gundillac. Découvrez une aventure épique composée de 30 niveaux complètement barrés et tentez de survivre à ce cauchemar. Seul le pouvoir du Metal peut sauver votre groupe ! Dans le mode arcade, plongez directement au cœur de l’action pour retrouver instantanément vos morceaux préférés.

Wasteland 3 (Console & PC) – 28 août

Un jeu des Xbox Game Studios, disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass. Wasteland 3 est un RPG post-apocalyptique d’inXile entertainment proposant des combats tactiques exigeants, des heures d’exploration et une histoire complexe et interactive pleine de rebondissements, de péripéties et de décisions morales à prendre. Jouez en solo ou en coopération en créant votre équipe de rangers, personnalisez-les avec des attributs et des capacités selon votre style de jeu. Pré-installez le jeu dès maintenant, il sera ainsi prêt lorsque vous le serez !

Crusader Kings III (PC) ID@Xbox – 1er septembre

Crusader Kings III est la dernière version du célèbre RPG stratégique, mêlant conquêtes médiévales et intrigues royales. À la tête d’une lignée noble ou royale parmi plus de cent disponibles, traversez le Moyen Âge en amassant pouvoir et prestige au fil des générations. Menez une vie trépidante, en veillant à vous assurer un héritier pour perpétuer votre lignée et bâtir un empire dont la gloire marquera les siècles. Pré-installez le jeu dès maintenant pour être prêt le jour de sa sortie.

Resident Evil 7 Biohazard (Console & PC) – 3 septembre

Le danger et l’isolement menacent derrière les murs vétustes d’une ferme abandonnée. Resident Evil 7 Biohazard marque le renouveau du jeu de survie et propose une perspective inédite avec sa vue à la première personne. Portée par le moteur RE Engine, l’horreur atteint de nouveaux sommets de réalisme. Entrez dans ce monde terrifiant et restez en vie.