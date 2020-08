Xbox Game Pass : Final Fantasy VII, Man of Medan et 5 autres jeux annoncés pour août 2020

Le Xbox Game Pass est progressivement en train de devenir un atout majeur pour la Xbox One et même pour les PC. Alors que l'offre se renforce avec l'intégration à venir de xCloud dans le Xbox Game Pass Ultimate avant l'arrivée de la Xbox Series X, le catalogue accueille de nouvelles expériences pour le plus grand bonheur des abonnés.

Sur Xbox One, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan et Darksiders: Genesis seront jouables dès demain. Et pour l'ensemble des clients, fidèles du Xbox Game Pass pour PC ou du Xbox Game Pass pour Console, It Lurks Below, Trailmakers, UnderMine, Xeno Crisis et même Final Fantasy VII pointent le bout de leur nez.

Darksiders: Genesis (Console) – 6 août Un jeu d’action/aventure où vous devrez faire la loi en Enfer à coups de pistolet et d’épée. Genesis offre un premier aperçu du monde de Darksiders avant les évènements du premier titre. De plus, il introduit le quatrième et dernier cavalier de l’Apocalypse, Discorde, ainsi qu’un gameplay coopératif, disponible pour la toute première fois dans l’histoire de la série. It Lurks Below (Console & PC) ID@Xbox – 6 août Un jeu de rôle de survie orienté action, dans un monde généré de manière procédurale. Vous vous réveillez dans un monde de plus en plus corrompu, améliorez et personnalisez vos personnages avec l’équipement que vous trouverez. Combattez à travers un imposant donjon sous-terrain et découvrez quel genre de fléau se cache dans les entrailles de ce jeu de survie RPG en 2D signé David Brevik. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Console) – 6 Août Cinq amis décident d’organiser une sortie de plongée pour leurs vacances. Au cours de leur virée, un orage éclate, et ce qui était supposé être une plongée en eau profonde se transforme en cauchemar. Vos choix seront déterminants. Qui allez-vous sauver ? Qui laisserez-vous mourir ? Vous n’êtes pas obligés d’affronter cela tout seul, faites appel à vos amis, jusqu’à cinq hors-ligne grâce au mode « movie night » ou partagez votre histoire avec un ami en ligne. Trailmakers (Console & PC) ID@Xbox – 6 août Construisez de formidables véhicules à l’aide de simples blocs, tout en explorant une planète alien. Trailmakers vous plonge dans un univers ouvert où vous pourrez construire tout ce qui vous vient à l’esprit, en passant par des voitures super sportives, des hélicoptères voire des hydroglisseurs. Jouez seul ou à plusieurs dans d’immenses cartes différentes, optimisez vos machines à la perfection et devenez maître dans votre art. UnderMine (Console & PC) – 6 août Un jeu roguelike d’action-aventure avec des éléments de JDR. Explorez les profondeurs de l’UnderMine et découvrez de puissantes reliques, des ennemis mortels, des secrets cachés et des compagnons pour vous aider lors de votre périple. Xeno Crisis (Console & PC) ID@Xbox – 6 août Un jeu de tir en arène dans lequel jusqu’à deux joueurs pénètrent dans un avant-poste de recherche dévasté pour y affronter une menace extraterrestre et en ressortir vivants ! Courez et frayez-vous un chemin en tirant sur des milliers d’adversaires tout en recherchant la source de la vague meurtrière d’extraterrestres. Final Fantasy VII HD (Console & PC) – 13 août L’indémodable RPG adoré par des légions de fans ! Le monde est sous le contrôle de la Shinra, une compagnie hégémonique qui produit de l’énergie en exploitant la mako, l’énergie vitale de la planète. Cependant, à Midgar, la mégalopole où siège la compagnie, des résistants d’un groupe appelé Avalanche se battent pour arrêter la Shinra. Pour les aider dans leur mission, ils ont engagé les services de Cloud Strife, un mercenaire ancien membre des SOLDATs, les troupes d’élite de la Shinra, qui ne se doute pas encore des terribles conséquences de ce combat…

À noter que depuis la dernière vague, F1 2019 a également rejoint le service en toute discrétion. Comme souvent, d'autres titres s'apprêtent à le quitter, le 14 août prochain.

Devil May Cry 5 (Console)

(Console) Kingdom Come: Deliverance (Console & PC)

(Console & PC) Space Hulk: Tactics (PC)

(PC) Where the Water Tastes Like Wine (PC)

(PC) Yoku’s Island Express (Console & PC)

Pour mémoire, le Xbox Game Pass pour Console vaut 9,99 € par mois, celui sur PC 3,99 € par mois jusqu'à la fin de sa bêta, et le Xbox Game Pass Ultimate avec les deux offres et le Gold vaut 12,99 €.