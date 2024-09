Xbox Game Pass : les premiers ajouts de septembre 2024 dévoilés, dont trois nouveautés pour la rentrée

Comme toutes les deux semaines ou presque, nous découvrons ce mardi les prochains ajouts au PC/Xbox Game Pass, qui concernent donc septembre. En août, que ce soit au début ou à la fin du mois, c'était assez léger. La machine se relance doucement avec cette fois trois sorties en day one, dont Age of Mythology: Retold qui sortira comme prévu ce mercredi ! Le jeu live service d'Ubisoft Riders Republic est également au programme.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour ce début septembre, dont six départs prévus pour le 15 du mois.

Disponible aujourd'hui

Star Trucker (Cloud, Console et PC) - 3 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Prenez le volant de votre poids lourd propulsé par des fusées et partez en mission pour transporter du cargo, récupérer des pièces détachées et rencontrer une bande de routiers interstellaires hauts en couleur dans cette aventure imprégnée d'Americana sur la plus grande route ouverte qui soit... l'espace !

Bientôt disponibles

Age of Mythology: Retold (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - 4 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Des créateurs de la franchise primée Age of Empires, Age of Mythology: Retold vous transporte dans un âge mythique où dieux, monstres et humains s'affrontent. En combinant les meilleurs éléments du classique Age of Mythology avec un design de stratégie en temps réel moderne et des visuels renouvelés, Retold offre une expérience épique et innovante, autant pour les anciens que les nouveaux joueurs. Protégez votre domaine, commandez des créatures légendaires et invoquez la puissance des dieux pour écraser vos ennemis.

Expeditions: A MudRunner Game (Cloud, Console et PC) - 5 septembre

Partez en expédition scientifique dans cette nouvelle aventure tout-terrain, créée par les développeurs de MudRunner et SnowRunner. Menez des missions de recherche, conduisez divers véhicules tout-terrain, utilisez des outils high-tech et gérez votre campement ainsi que votre équipe pour garantir votre succès en milieu sauvage.

Riders Republic (Cloud, Console et PC) - 11 septembre

Plongez dans le gigantesque terrain de jeu multijoueur de Riders Republic ! Des montagnes enneigées aux canyons arides, explorez librement un immense monde ouvert regroupant les parcs nationaux emblématiques des États-Unis. Enfourchez votre vélo, chaussez vos skis, votre snowboard ou enfilez votre wingsuit et découvrez un paradis sportif où vous établissez vos propres règles.

Train Sim World 5 (Cloud, Console et PC) - 17 septembre

Disponible dès sa sortie dans le Game Pass. Les rails sont à vous dans Train Sim World 5 ! Relevez de nouveaux défis et assumez de nouveaux rôles en maîtrisant les voies ferrées et les trains de villes emblématiques à travers trois nouvelles lignes. Plongez-vous dans le passe-temps ferroviaire ultime et embarquez pour votre prochaine aventure.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Dead by Daylight: Castlevania - Disponible maintenant

Les membres du Game Pass économisent 10 % ! Dead by Daylight: Castlevania introduit un nouveau tueur, Dracula, « Le Seigneur des Ténèbres », et un nouveau survivant, Trevor Belmont, dans le Brouillard. L'achat de ce contenu additionnel débloque un charme exclusif : Vampire Killer.

Ark: Survival Ascended – Aberration - 5 septembre

Aberration est un ARK à la fois sinistre et magnifique, doté d'un système complexe de biomes souterrains. Celles et ceux qui possèdes déjà de Ark: Survival Ascended et les membres du Game Pass reçoivent gratuitement ce pack d'extension massif, qui vous permet d'explorer, dompter et conquérir aux côtés de la dernière créature choisie par la communauté, le Yi Ling.

Ark: Survival Ascended – Bob's Tall Tales : Ascension Steampunk - 5 septembre

L'aventure Aberration prépare le terrain pour le deuxième chapitre des Bob's Tall Tales – Ascension Steampunk, également disponible dès maintenant. Gratuit pour celles et ceux qui possèdes Bob's Tall Tales – Ascension Steampunk introduit Cosmo, un compagnon d'épaule qui tisse des toiles, ainsi qu'une aventure au thème steampunk. Les nouveaux acheteurs recevront le nouveau contenu, le pack Frontier déjà disponible, ainsi que le contenu futur basé sur Wasteland War et Extinction. De plus, les membres du Game Pass économisent 10 %.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Chaque semaine, de nouveaux contenus sont disponibles pour les membres du Game Pass Ultimate. Retrouvez les nouveaux Avantages dans la section Game Pass de votre console Xbox, sur l'application mobile Xbox Game Pass ou sur l'application Xbox pour PC Windows.

Predecessor: Pack Prêt pour l'Action - Disponible maintenant

Laissez les autres joueurs derrière vous sur le champ de bataille avec des déblocages pour 10 héros, ainsi qu'un bannière, une icône, un spray et le skin Green Shadow Ops Twin Blast, exclusivement pour les membres Xbox Game Pass Ultimate et ce pour une durée limitée ! Le jeu de base Predecessor est inclus avec cet avantage.

Metaball: Pack Police – Disponible maintenant

Huit tenues légendaires, flashy et stylées, à utiliser dans ce jeu de sport 3v3 free-to-play ! Personnalisez librement votre personnage avec les huit tenues du Pack Police. Ce contenu nécessite le jeu Metaball pour être utilisé.

EA Sports NHL 24: Pack de Démarrage - Disponible maintenant

Donnez un coup de pouce à votre Ultimate Team avec le Pack de Démarrage, qui inclut un NHL 24: Pack Prime contenant 10 objets, 5 joueurs Or, et 500 points NHL.

MultiVersus: Pack MVP 2 - Disponible maintenant

Le Pack MVP 2 de MultiVersus offre du contenu en jeu pour personnaliser et améliorer votre expérience pour les membres Game Pass Ultimate. Ce pack inclut le Ringout Légendaire « Leave me Alone » (Laissez-moi tranquille) et un Sticker Émote « Respect » de qualité épique.

Ils nous quittent le 15 septembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.