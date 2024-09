Xbox Game Pass : les autres ajouts de septembre 2024 dévoilés avec bien plus de départs que d'arrivées

La rentrée du PC/Xbox Game Pass a été plutôt légère malgré le lancement de trois productions en day one et ce ne sera clairement pas mieux pour la fin du mois de septembre, puisque seuls trois titres sont au programme des deux prochaines semaines... dont deux débarquant le jour de leur sortie sur PC. Autant dire que les possesseurs d'une Xbox Series X|S n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent avant l'arrivée de l'extension de Starfield, qui n'est même pas incluse dans l'abonnement contrairement au jeu de base.

Vous trouverez ci-dessous le programme complet pour la fin septembre, surtout marquée par le départ le lundi 30 de pas moins de neuf jeux.

Bientôt disponibles

Wargroove 2 (Cloud, Console et PC) - 19 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Plongez dans une toute nouvelle aventure pleine de rebondissements, où vous nouerez des alliances improbables, ferez face à des ennemis inattendus et vous retrouverez au cœur de sombres intrigues de vengeance. Prenez le commandement de nouveaux chefs militaires et menez vos troupes au combat. Vous pourrez également créer et partager vos propres cartes, cinématiques et campagnes, grâce à des outils de personnalisation faciles à prendre en main, mais très complets.

Frostpunk 2 (PC) - 20 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass. Vous incarnez un dirigeant chargé de guider votre ville à travers des catastrophes successives dans un monde post-apocalyptique glacial. Dans cette suite se déroulant 30 ans après le blizzard qui a ravagé la Terre, vous devez non seulement assurer la survie de votre ville face aux rigueurs de l'hiver éternel, mais aussi composer avec des factions influentes qui surveillent chacun de vos choix dans la Salle du Conseil.

Ara: History Untold (PC) - 24 septembre - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Disponible dès sa sortie dans le PC Game Pass. Développé par Oxide Games et Xbox Game Studios, Ara: History Untold révolutionne le genre de la stratégie historique en alliant les mécaniques classiques appréciées des joueurs PC avec des nouveautés innovantes. Prenez les rênes d'une nation, explorez des terres inconnues, développez les arts et la culture, négociez avec d'autres puissances et affrontez vos rivaux pour prouver que vous êtes le plus grand dirigeant de l'Histoire. Le monde est entre vos mains. Pré-téléchargez le jeu dès aujourd'hui pour être prêt à jouer dès son lancement.

Débloquez du contenu exclusif dans Overwatch 2 avec le Game Pass

À partir d'aujourd'hui, les membres du Game Pass recevront six superbes skins de héros ainsi qu'un bonus unique de 30 prismes mythiques à dépenser pour débloquer des objets mythiques. Ces éléments seront à vous de façon permanente, mais vous devrez vous connecter et vous assurer que vos comptes sont bien liés avant le 21 octobre pour les récupérer. Les membres bénéficieront également de récompenses régulières, comme un boost d'XP cumulable et l'accès aux cosmétiques de la boutique d'Overwatch 2 des saisons précédentes. Les Avantages d'Overwatch 2 sont disponibles pour les membres du Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Xbox Game Pass pour Console.

Mises à jour et contenus téléchargeables

Fallout 76 : Borne Zéro - Disponible dès maintenant

Escortez des caravanes à travers la Shenandoah et recrutez une équipe variée de marchands pour bâtir votre empire de caravanes. Personnalisez votre arsenal de rêve grâce au nouveau système d'artisanat légendaire amélioré. Soumettez et votez pour les meilleurs C.A.M.P.s des joueuses et des joueurs sur la carte papier avec la fonctionnalité « Meilleures Constructions ».

EA Sports FC 25 Essai en accès anticipé - 20 septembre

À partir du 20 septembre, les membres du PC Game Pass et Game Pass Ultimate pourront essayer EA Sports FC 25 pendant 10 heures via EA Play et jouer pour leur club. Les membres débloqueront un Pack de Bienvenue disponible jusqu'au 31 octobre, des jetons pour le mode Draft de Football Ultimate Team, ainsi que des récompenses saisonnières pour les Clubs. De plus, économisez 10 % sur les précommandes, les FC Points et plus encore.

Starfield : Shattered Space - 30 septembre

Les membres du Game Pass ont 10 % de reduction ! Shattered Space est une nouvelle extension narrative pour Starfield, l'épopée de jeu de rôle des studios Bethesda et leur premier nouvel univers depuis plus de vingt-cinq ans. Une puissance mystérieuse se réveille dans la ville de Dazra, sur la planète secrète de la Maison Va'Ruun. Enquêtez sur une menace cosmique inquiétante, explorez une nouvelle planète et découvrez des armes, des combinaisons spatiales et des équipements uniques dans cette toute nouvelle aventure.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Persona 3 Reload : Pass d'extension - Disponible dès maintenant

Le dernier chapitre de l'histoire vient de sortir ! Plongez encore plus profondément dans l'univers de Persona 3 Reload avec ce Pass d'extension, qui propose un DLC d'histoire supplémentaire intitulé Épisode Aigis -The Answer-, offrant plus de 30 heures de jeu additionnelles, de nouveaux costumes et des musiques de fond (BGM). Les 3 vagues de contenu sont disponibles dès maintenant, plongez dans l'Épisode Aigis dès aujourd'hui ! Ce contenu nécessite Persona 3 Reload pour être utilisé.

Apex Legends : Charme d'arme Idée brillante - Disponible dès maintenant

Ajoutez du style à votre arsenal avec le Charme d'arme Idée brillante pour Apex Legends, disponible avec votre abonnement EA Play !

Hawked : Pack Plunder 2 - Disponible dès maintenant

Des aventures palpitantes vous attendent dans l'édition n°2 : Dark Arrival. Préparez-vous avec de nouveaux équipements exclusifs pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate, à utiliser dans ce jeu de tir d'extraction en ligne free-to-play. Récupérez la tenue intrépide Feuilles persistantes, traversez les terrains avec l'hoverboard Vert d'Halcyon et imposez votre style avec le motif d'arme Balafre !

Ils nous quittent le 30 septembre

Les jeux suivants ne seront bientôt plus disponibles dans le service, c'est donc le moment idéal pour y jouer une dernière fois avant leur départ. Souvenez-vous d'utiliser la réduction réservée aux membres pour économiser jusqu'à 20 % sur l'achat de ces titres et continuer à y jouer.