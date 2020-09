Xbox Game Pass pour PC : l'abonnement va augmenter de prix, il fallait s'y attendre

Si le Xbox Game Pass pour Console coûte 9,99 € pour la Xbox One (et bientôt les Xbox Series X et S), il est encore affiché à 3,99 € du côté du Xbox Game Pass pour PC, malgré une offre similaire et un catalogue pas beaucoup moins intéressant. La raison est que Microsoft n'était pas encore sorti de la version bêta du service, et quand bien même il était largement fonctionnel, il ne le souhaitait pas le facturer plein pot.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin. À compter du 17 septembre, la souscription mensuelle passera également à 9,99 € sur PC, alors que le service sortira de sa longue bêta. Si vous ne souhaitez pas payer ce prix, pensez donc à arrêter le renouvellement automatique de l'abonnement. L'offre restera cependant la même, avec une série de jeux en illimité, plusieurs avantages et bientôt un accès au catalogue EA Play.

Si vous souhaitez aussi profiter du streaming sur Android à compter du 15 septembre, il faut toujours passer par le Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend les services sur PC et consoles pour 12,99 €. D'ailleurs, vous pouvez acheter votre abonnement directement sur Amazon.fr si vous le désirez.