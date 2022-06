Xbox Game Pass : 5 jeux ajoutés au service d'ici fin juin 2022, l'abonnement Ultimate à 1 € les 3 mois de retour !

La fin du mois de juin 2022 ne sera pas la plus prolifique de l'histoire du Xbox Game Pass, mais cela ne l'empêchera pas d'accueillir quelques grosses productions. Nous savions déjà que Naraka: Bladepoint et FIFA 22 seraient ajoutés cette semaine, le premier dès son lancement sur Xbox Series X|S.



Shadowrun: Trilogy, Total War: Three Kingdoms et Far Cry 5 rejoindront aussi bientôt aussi le catalogue, et Microsoft rappelle que Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et Omori ont été ajoutés au service il y a quelques jours. À part ça, 10 nouveaux titres vont devenir compatibles avec les commandes tactiles, 4 prévoient de quitter le catalogue, et Microsoft fait revenir l'offre de 3 mois de Game Pass Ultimate à 1 € pour les nouveaux abonnés.

Jusqu’au 30 juin, obtenez 3 mois de Game Pass pour seulement 1 €

Si vous n’avez pas encore essayé le PC Game Pass ou le Game Pass Ultimate ou que vous souhaitez faire découvrir ces services à vos amis, les 3 premiers mois sont à 1 € seulement, jusqu’au 30 juin. Découvrez de nouveaux titres dès leur lancement, comme ceux que nous avons présentés lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, les franchises iconiques des Xbox Game Studios, des jeux indépendants incontournables et plus encore ! Vous obtiendrez également un abonnement EA Play, sans frais supplémentaires. Des conditions peuvent s’appliquer.

Disponible

Shadowrun Trilogy (Cloud et Console) ID@Xbox

Shadowrun Trilogy comprend trois jeux de rôle tactiques cultes qui se déroulent dans un futur dystopique cyberpunk dans lequel la magie s’est réveillée, ramenant à la vie des créatures mythiques. Initialement créé en tant que jeu de rôle sur table il y a plus de 30 ans, cet environnement unique en son genre a gagné beaucoup d’adeptes au cours des trois dernières décennies.

Total War: Three Kingdoms (PC)

Total War: Three Kingdoms est le premier opus de la série primée à recréer les conflits épiques de la Chine antique. Alliant campagne au tour par tour, création d’empire et conquête sur fond de batailles en temps réel, le titre redéfinit la série, dans un âge de héros et de légendes.

Prochainement

FIFA 22 (Console et PC) EA Play – 23 juin

FIFA 22 sera bientôt disponible dans « The Play List » via EA Play, les membres du PC Game Pass et Ultimate pourront découvrir les avancées fondamentales en termes de gameplay et de nombreuses innovations au sein de tous les modes. De plus, les membres peuvent profiter de récompenses mensuelles, comme des accessoires et des pièces Volta, des bonus EXP Saison Ultimate Team et des ensembles de Stade FUT.

Naraka: Bladepoint (Cloud, Console et PC) – 23 juin

Naraka: Bladepoint est un jeu d’action mythique pour jusqu’à 60 joueuses et joueurs et l’un des titres les plus vendus sur PC en 2021, ayant dépassé la barre des 10 millions de joueuses et de joueurs en août dernier. Vous allez pouvoir profiter de ses combats et explorer son monde avec les héros et les armes de votre choix pour affronter les autres et tenter de survivre.

Far Cry 5 (Cloud, Console et PC) – 1er juillet

Bienvenue à Hope County, dans le Montana, terre de liberté et de bravoure qui abrite un culte fanatique prêchant la fin du monde : Eden’s Gate. Défiez son chef, Joseph Seed, et ses frères et sœur, allumez les feux de la résistance et libérez les citoyens.

Au cas où vous l’auriez manqué

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console et PC) – Disponible

Combattez tous azimuts pour vous frayer un chemin à travers de magnifiques environnements résolument pixel-art qui grouillent d’ennemis très méchants et affirmez votre suprématie en incarnant vos Tortues préférées ! Elles possèdent toutes leurs propres techniques et compétences qui font de chaque run une expérience unique. Choisissez votre héros de prédilection, exécutez des combos dévastateurs pour terrasser vos adversaires et laissez-vous captiver par des escarmouches intenses où actions explosives et capacités ninja extravagantes se mêlent et s’entremêlent.

Omori (Cloud, Console et PC) – Disponible

Explorez un monde étrange rempli d’alliés et d’ennemis hauts en couleur. Oscillez entre le quotidien et l’extraordinaire pour lever le voile sur un passé oublié. Au moment opportun, la voie que vous aurez choisie déterminera votre destin… et peut-être aussi celui des autres.

Mise à jour et contenus téléchargeables

Golf With Your Friends :l’extension Bouncy Castle Course – Disponible

Les membres du Game Pass peuvent économiser jusqu’à 10 % ! Prêts pour la plus folle des expériences de golf ? L’extension Bouncy Castle Course est remplie de nouveaux obstacles et de trous difficiles à maîtriser. Prouvez vos talents contre vos amis dans le mode multijoueur en ligne jouable jusqu’à 11 : une seule personne peut posséder l’extension et inviter toutes les autres à l’essayer !

Jurassic World Evolution 2 : extension Dominion Biosyn – Disponible

Les membres du Game Pass économisent 10 % ! Découvrez l’extension la plus conséquente de Jurassic World Evolution 2 : Dominion Biosyn. Profitez d’une campagne complètement inédite et immersive qui s’inspire des événements du film Jurassic World : Le monde d’après, d’Universal Pictures et Amblin Entertainment.

Minecraft : mise à jour The Wild – Disponible

Découvrez Minecraft sous une toute nouvelle lumière… ou plutôt dans l’obscurité. Échappez-vous dans la pénombre si vous l’osez. Explorez les marais avec les grenouilles et les têtards. Demandez à un·e allié·e de partir en quête de ressources pour remplir le coffre de votre bateau. Construisez avec de la boue et le bois de la mangrove. Les possibilités sont infinies et sont entre vos mains.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Marvel’s Avengers : Pack Ms. Marvel Future Suit – Disponible

Débloquez la tenue Future Suit pour Ms. Marvel, un catalyseur de 3 jours et un extracteur de fragments de 3 jours. Dans un futur où les Super-Héros sont devenus des hors-la-loi, vous devez rassembler, reformer et personnaliser les Avengers pour arrêter AIM puis défendre la Terre contre les menaces de plus en plus terribles qui l’attendent.

Halo Infinite : Pack Pass Tense Razorback – Disponible

Personnalisez le véhicule de transport de l’UNSC avec la peinture exclusive « Pass Tense » pour le Razorback, quatre boosts de double XP et quatre échanges de défis ! Cet Avantage nécessite Halo Infinite, disponible gratuitement sur Xbox, Windows et Steam.

Naraka: Bladepoint : Pack Awakening – Disponible le 23 juin

Commencez votre aventure sur l’Île de Morus avec la tenue exclusive The Awakening pour Viper Ning et un accessoire aux couleurs de Xbox !

10 nouveaux jeux compatibles avec les contrôles tactiles

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate peuvent maintenant jouer à 10 jeux de plus avec les contrôles tactiles ! Commencez à jouer sur l’application Xbox sur PC Windows, l’application mobile Xbox Game Pass sur les appareils Android ou depuis xbox.com/play sur votre PC Windows ou les téléphones et tablettes Apple, sans avoir besoin d’une manette. Voici la liste des nouveaux titres disposant de contrôles tactiles :

Broken Age ;

; Bugsnax ;

; Chinatown Detective Agency ;

; Kraken Academy!! ;

; Life is Strange: True Colors ;

; Ninja Gaiden ∑ ;

; Ninja Gaiden ∑2 ;

; Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge ;

; Le Donjon de Naheulbeuk : L’Amulette du Désordre ;

; The Last Kids on Earth.

Ils nous quittent le 30 juin

Les jeux suivants sortiront bientôt de la bibliothèque du Game Pass, assurez-vous de terminer ce que vous aviez commencé avant de leur dire au revoir. N’oubliez pas que vous pouvez utiliser votre abonnement pour économiser jusqu’à 20 % sur l’achat de ces titres.